Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 19 Agosto 2017 11:33 Visto: 26 Twitter Nacionales Sin sillita ni cinturón: siete de cada 10 chicos viajan inseguros en el auto Siete de cada 10 chicos de entre 0 y 10 años viajan desprotegidos en automóviles, ya sea por la falta del c inturón de seguridad o de un sistema de retención infantil (SRI). También, por el uso incorrecto de esos elementos, según un estudio del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En Córdoba y en la región pampeana, al igual que en la Capital Federal, la media se ubica un peldaño más arriba en la escala. En ese universo, seis de cada diez chicos son transportados de manera insegura.

En Cuyo, la relación es inversa: en San Luis, en San Juan y en Mendoza, cuatro de cada 10 niños y preadolescentes corren riesgos potenciales cuando son trasladados en vehículos. Las provincias del Nordeste argentino son las peores de la clase. En Formosa, en Chaco, en Misiones y en Corrientes prácticamente ningún menor viaja seguro.

En el noroeste, la división entre quienes viajan indefensos y los protegidos debidamente se da en partes iguales; mientras que en la Patagonia, el índice de seguridad es del 53,4 por ciento. Los datos desagregados permi­ten observar que menos de la mi­tad (el 46 por ciento) de los conduc­tores de todo el país utilizan correctamente el SRI en niños de 0 a 4 años. El promedio baja al 17 por ciento en chicos de 5 a 10 años, cuando se relajan mucho las medidas preventivas. El trabajo, que enciende luces de alerta, destaca que el uso de ese método de protección evolucionó en forma favorable de 2011 a 2014, pero desde entonc es hasta la fecha se estabilizó. Para tomar nota El organismo técnico recuerda en el informe que los chicos deben viajar siempre, sin excepción, en el asiento trasero del automóvil y con cinturón de seguridad colocado, como lo establecen las normas vigentes en la materia. Además, los bebés y los niños menores de 12 años deben estar protegidos con una “sillita”. Así se denomina comúnmente al sistema de retención infantil, única protección dentro del vehículo. El uso correcto del SRI reduce en un 70 por ciento el riesgo de lesiones graves y fatales en caso de un accidente de tránsito, según el Observatorio Vial. Otras referencias para tener en cuenta a la hora de viajar con niños en el auto: la butaca del medio suele ser la más segura, siempre y cuando el automóvil cuente con el mecanismo adecuado. Es así porque los protege de los ev entuales impactos laterales. Si el asiento infantil no tiene arnés, hay que sujetar al niño con el cinturón de seguridad del vehículo, pasándolo por la guía superior del respaldo o por arriba del hombro, sin que toque su cuello. En tanto, la banda horizontal tiene que sujetarse alrededor de la pelvis y no del abdomen. Si el SRI tiene arnés, el cuerpo del pequeño debe sujetarse a este y los protectores, acomodarse de forma correcta, sin que queden torcidos. Asimismo, las tiras superiores deben estar a la altura de los hombros, o apenas por encima, y las de la cintura, ajustarse lo más bajo posible. Si el dispositivo cuenta con un broche pectoral, este debe estar a la altura de las axilas. Por último, antes de comprar un SRI es recomendable verificar si es compatible con el vehículo y probar si el niño se siente cómodo en la sillita.

Fuente: LaVoz

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626