Fue a renovar el permiso de conducir y se dieron cuenta de que había estado usando uno ilegal

Al principio, el joven negó la acusación. Señaló que a principios de este año una persona le había ofrecido tramitarle el carnet en la Municipalidad de Yerba Buena a cambio de $ 1.000. “Le di una foto y listo, en una semana tenía el permiso”, señaló. Según él, no se le pasó por la cabeza que la licencia era falsificada. Este hecho ocurrió el lunes pasado y levantó preocupación entre las autoridades. Es que la detección de licencias truchas sigue vigente en los distintos controles que se hacen en la capital. Pese a que se están haciendo grandes esfuerzos para unificar el sistema de permisos para conducir, todavía se ven muchas irregularidades, destacó Enrique Romero, subdirector de Tránsito. Durante los últimos nueve años, 2.047 conductores fueron inhabilitados en la capital. En la mayoría de los casos (914) el motivo fue por circular con carnets falsificados. “Encontramos cosas realmente sorprendentes, en especial de las licencias emitidas en el interior. Carnets que no tienen firmas de los responsables del municipio emisor, o con firmas de personas que no son funcionarios. Hay un municipio, por ejemplo, que ya se hizo famoso por poner a todos sus conductores 0 positivo en los permisos. Espero que esto no signifique un peligro para esta gente si tiene un accidente y necesita una transfusión de sangre”, dijo Romero. Respecto de la falsificación de carnets, la cuestión es más grave. Cuando se descubre la trampa, las consecuencias que deben pagar los conductores son muy altas. Por circular con un carnet de manejo falso, pueden ser inhabilitados para conducir hasta por cinco años. Además, el caso debe ser investigado por la Justicia, ya que estamos ante un delito: el de falsificación de documento público. “Es una situación muy complicada. Ya presentamos todo ante la Justicia”, comentó el funcionario. Romero confía que ahora, teniendo en cuenta que la mayoría de los municipios se comprometieron a expedir la Licencia Nacional de conductor, las irregularidades empiecen a disminuir. “Esperemos que pronto se termine esta práctica de entregar carnets en forma indiscriminada, sin hacer chequeos médicos, sin un examen teórico y práctico, o adulterando datos de los conductores”, expresó.

Alcoholemia Las otras inhabilitaciones que seguramente no van a mermar, sostiene, son las que se hacen a conductores ebrios. En los últimos siete años, en la capital le retuvieron la licencia a 895 personas por manejar alcoholizadas. Desde febrero de 2016, cuando se aprobó la ley de alcoholemia cero en la provincia, se han incrementado notablemente los sancionados. Basta un trago de una bebida alcohólica para que retengan la licencia desde 30 a 90 días. La Licencia Nacional de Conducir cuenta con nuevas medidas de seguridad y tecnología, que han sido adoptadas para poder cumplir las normativas de otros países, ya que se puede usar o es válida en 150 Estados.

Foto más grande y nuevas medidas de seguridad La foto es más grande al igual que la tipografía, y todo está traducido al inglés para poder ahorrarles a los conductores el trámite en el ACA que les permitía usar el plástico en otros países. Entre las nuevas medidas de seguridad se adicionó tinta ultravioleta y detalles fluorescentes. Por primera vez, además, se agrega universalmente el número de CUIL del conductor en el dorso de la tarjeta. . casos judiciales inhabilitados por accidentesConductores que han protagonizado un accidente, generalmente violento o con víctimas fatales, y han sido condenados también pueden ser inhabilitados para conducir, por medio de un oficio de la Justicia Federal o Provincial. Actualmente hay 149 personas que están imposibilitadas para obtener la Licencia de Conducir por esta razón. Otro motivo por el que pueden ser inhabilitados es por decisión de un médico, que considere que no se encuentra en condiciones psicofísicas para obtener la licencia. Hay 89 de estos casos. el ejemplo de ocho municipios En la Dirección General de Transporte consideran que es imprescindible terminar con las irregularidades en las entregas de licencias. Durante muchos años algunos municipios, como Las Talitas, fueron famosos porque los permisos se obtenían en trámites relámpago e incluso mandando un servimoto. El cambio empezó en 2010, cuando algunas jurisdicciones se sumaron a la Licencia Nacional de Conducir y comenzaron a ser rigurosas en el ortogamiento de carnets.Hasta el momento, según detalló el director de Transporte provincial, Raúl Aldonate, de los 19 municipios hay ocho adheridos: San Miguel de Tucumán, Alderetes, Las Talitas, Concepción, Monteros, Yerba Buena, Aguilares y Tafí Viejo. “Lo bueno es varios de los restantes municipios firmaron un convenio para adherirse a la brevedad. Están en ese proceso Alberdi, Famaillá, Burruyacu, Trancas, Tafí del Valle, Graneros, Bella Vista y Banda del Río Salí. Faltarían La Cocha y Simoca”, destacó. Lo positivo de tener la Licencia Nacional en toda la provincia -según Aldonate- es que hay más control en el otorgamiento y en la seguridad de las tarjetas. El nuevo diseño del carnet impide su adulteración. Los requisitos para obtenerlo son los mismos que para el anterior carnet. La única diferencia es que ahora los interesados deberán presentar el número de CUIL, además de la fotocopia de DNI y la constancia del grupo sanguíneo.

Casos judiciales Inhabilitados por accidentes Conductores que han protagonizado un accidente, generalmente violento o con víctimas fatales, y han sido condenados también pueden ser inhabilitados para conducir, por medio de un oficio de la Justicia Federal o Provincial. Actualmente hay 149 personas que están imposibilitadas para obtener la Licencia de Conducir por esta razón. Otro motivo por el que pueden ser inhabilitados es por decisión de un médico, que considere que no se encuentra en condiciones psicofísicas para obtener la licencia. Hay 89 de estos casos.

El ejemplo de ocho municipios En la Dirección General de Transporte consideran que es imprescindible terminar con las irregularidades en las entregas de licencias. Durante muchos años algunos municipios, como Las Talitas, fueron famosos porque los permisos se obtenían en trámites relámpago e incluso mandando un servimoto. El cambio empezó en 2010, cuando algunas jurisdicciones se sumaron a la Licencia Nacional de Conducir y comenzaron a ser rigurosas en el ortogamiento de carnets. Hasta el momento, según detalló el director de Transporte provincial, Raúl Aldonate, de los 19 municipios hay ocho adheridos: San Miguel de Tucumán, Alderetes, Las Talitas, Concepción, Monteros, Yerba Buena, Aguilares y Tafí Viejo. “Lo bueno es varios de los restantes municipios firmaron un convenio para adherirse a la brevedad. Están en ese proceso Alberdi, Famaillá, Burruyacu, Trancas, Tafí del Valle, Graneros, Bella Vista y Banda del Río Salí. Faltarían La Cocha y Simoca”, destacó. Lo positivo de tener la Licencia Nacional en toda la provincia -según Aldonate- es que hay más control en el otorgamiento y en la seguridad de las tarjetas. El nuevo diseño del carnet impide su adulteración. Los requisitos para obtenerlo son los mismos que para el anterior carnet. La única diferencia es que ahora los interesados deberán presentar el número de CUIL, además de la fotocopia de DNI y la constancia del grupo sanguíneo. Fuente: LaGAceta