Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 19 Agosto 2017 10:53 Visto: 36 Twitter Estados Unidos Los científicos advierten que los mapas del eclipse solar no son exactos El camino de la totalidad no tendrá un ancho de 112 kilómetros, así que algunos observadores pueden quedar decepcionados. Cualquier persona que haya estado utilizando las líneas de los mapas para decidir donde va a ver el histórico eclipse total del Sol del próximo 21 de agosto debe volver a echarle un ojo. Esos mapas, proporcionados por la NASA y otras organizaciones, muestran una trayectoria claramente definida de 112 kilómetros de ancho donde la Luna bloqueará la luz del Sol al ciento por ciento. Pero no son tan precisos como parecen, al menos en sus bordes. El lado sur de la trayectoria, según lo demostrado en los mapas, podría tener un margen de error como un campo de fútbol de largo o, como mucho, 700 metros, según dicen los expertos. Lo mismo pasa en el norte, lo que significa que el camino de la totalidad podría tener menos de 111 kilómetros de ancho. "Esto es un problema, realmente es un problema porque no se explica. Sí, todos los mapas están equivocados", comenta Mike Kentrianaki, director del proyecto de eclipse solar de la Sociedad Astronómica America que consulta habitualmente con la NASA. Eso quiere decir que las personas que asumieron, según los mapas de Google, que su ubicación estaba dentro de la ruta de la totalidad y que, por tanto, iban a ser testigos de un eclipse total, en realidad verían un eclipse parcial. Esta situación podría desencadenar una gran decepción porque, según los expertos, no es lo mismo observar un 99.9 por ciento de eclipse parcial que uno total. Los mapas actuales muestran cómo el borde sur corta a través del centro de Kansas City (Missouri), en medio de los edificios. Lo hacen con gran precisión, incluso indicando el tiempo que durará el eclipse total. Kentranakis, que forma parte del documental Totality: The American Eclipse señaló que una línea más precisa se extiende unos 700 metros al norte. Los mapas actuales también muestran el camino cortando una fina línea a través de algunas partes de St. Louis (Missouri). "St. Louis también está mal" advirtió el hombre. De hecho, los límites están fuera de esa zona a lo largo de todo el camino, desde Oregón hasta Carolina del Sur. Xavier Jubier, un ingeniero francés cuyos cálculos han sido utilizados para crear los mapas interactivos de Google sobre el eclipse, confirmó a través de correo electrónico que el camino real de la totalidad es ligeramente más estrecho que los 112 kilómetros mostrados en los mapas actuales. Ernest Wright, que creó mapas y otras presentaciones multimedia sobre el eclipse para la NASA, puntualizó que pensaba que el mapa podría ser más estrecho en unos 100 metros, algo más que un campo de fútbol. También dice que es posible que Kentrianakis esté en lo cierto y que el camino sea mucho más estrecho, como en 700 metros o incluso más. "Podría ser", admite Wright. La razón por la que los mapas son ligeramente imprecisos no tiene nada que ver con errores, en eso todos están de acuerdo. Wright explica que los mapas de un eclipse se hacen en base a lo que se sabe sobre los tamaños relativos y las posiciones de la Luna y el Sol. "Tenemos muy buena información sobre la órbita de la Luna, las posiciones del Sol y las posiciones de la Tierra. Todo eso está muy bien determinado. Para obtener mayor precisión debemos tener en cuenta las montañas y los valles, así como también las elevaciones de la Tierra. Estamos empezando a estudiar eso también", comenta él. El tamaño de la Luna, de hecho, se ha medido con precisión, al igual que su posición en el cielo. Pero la incertidumbre está en el tamaño del Sol. "Es una bola de gas. No tiene una superficie sólida", cuenta él para justificar que su tamaño es difícil de fijar. Los científicos han calculado que el radio del Sol es de aproximadamente 696,000 kilómetros desde su borde a su centro, pero no se puede hacer con precisión. "Se podría pensar en enviar un satélite por allá, tomar una foto del Sol, poner una regla en la imagen y decidir qué tan grande es", explica Wright. Pero no funciona de esa manera. Los científicos tienen telescopios especializados en el espacio y en la Tierra, y han estado trabajando en varios aspectos de esa estrella. Los aparatos terrestres deben enfrentarse a interferencias atmosféricas y los que están en el espacio tienen limitaciones. Jubier no cree que la pequeña diferencia cambie mucho para el observador de a pie "ya que normalmente no se acerca a los bordes del camino del eclipse". Pero para los miles de personas que vivan cerca de la orilla, Wright con la NASA y Kentrianakis con la Sociedad Astronómica Americana, ofrecen este consejo: haz todo lo posible para acercarte a la mitad del camino de la totalidad. Cuanto más cerca se esté de la mitad del camino, más larga será la totalidad, hasta un máximo de 2 minutos y 40 segundos. En el borde, la totalidad dura menos de 10 segundos. "También hay cosas geniales que se pueden ver en el borde" manifiesta Wright. Algunos astrónomos sostienen que ver un eclipse solar desde el borde del camino de la totalidad ofrece maravillosas vistas, incluyendo una prolongada vista de la parte rosada del Sol, justo encima de la superficie. "Pero el gran espectáculo es ir al punto más cerca del centro del camino. No tienes que manejar 70 kilómetros. Puedes ir poco más de 15 kilómetros y disfrutar de un minuto de totalidad. Si te quedas en el borde solo vas a tener un par de segundos", finaliza. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626