Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 18 Agosto 2017 19:04 Visto: 39 Twitter Nacionales El ex le levantó una pared en el patio y metió cinco intrusos Una mujer denuncia que su anterior pareja le dividió la casa, que está en conflicto judicial, la amenazño con un arma y dejó gente viviendo. "Hace ocho años que no pasa cuota alimentaria", reveló. Gabriela vive un calvario hace años por la relación con su ex, pero ahora se le sumó un nuevo capítulo: desde hace once días el hombre se metió junto a una patota y obreros que levantaron un muro en medio de la propiedad, que actualmente está bajo el proceso de división de bienes. “Tengo miedo de que un día venga y me mate”, dijo la mujer, que desde la intrusión tiene a cinco desconocidos viviendo en el patio. Para más, el ex la amenazó con un arma de fuego cuando llegó con los albañiles. “Me pusieron todo este chaperío, rompieron, inundaron el patio, tengo cinco personas que no conozco metidas en la casa”, denunció la mujer que vive en La Plata con sus tres hijos, uno en común con el agresor, y su actual pareja. El ex no volvió a presentarse porque tiene una orden de restricción perimetral. Sin embargo, los cinco intrusos siguen instalados en la vivienda. “La gente esta se nos ríe, no sé ni quiénes son”, dijo Gabriela. “Hace ocho años que no pasa cuota alimentaria, nunca cumplió con nada”, detalló sobre la conflictiva separación que padece. “El no quiso esperar a la división de bienes y dice que es todo de él”, agregó. Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626