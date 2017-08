Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 18 Agosto 2017 19:04 Visto: 9 Twitter Mundo Venezuela: la Constituyente se atribuye las facultades del Parlamento Por unanimidad, se arrog贸 las competencias para legislar, dejando inhabilitada a la Asamblea Nacional en manos de la oposici贸n. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada 煤nicamente por oficialistas, decidi贸 hoy por unanimidad arrogarse las competencias para legislar del Parlamento, controlado por una contundente mayor铆a opositora. La decisi贸n se tom贸 luego de que la directiva del Parlamento venezolano no acudi贸 hoy a la reuni贸n a la que hab铆a sido convocada por la ANC, un 贸rgano que los opositores tildan de ileg铆timo y lo ve como un instrumento del Gobierno de Nicol谩s Maduro para consolidar una dictadura en el pa铆s. La Constituyente decidi贸 as铆 "asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservaci贸n de la paz, la seguridad, la soberan铆a, el sistema socioecon贸mico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos", seg煤n estableci贸 por decreto. "Le daremos una lecci贸n hist贸rica", dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodr铆guez, al criticar la decisi贸n del Congreso de no subordinarse al nuevo cuerpo. La mayor铆a opositora de la Asamblea Nacional anunci贸 en un comunicado que no comparecer铆a el viernes ante la Constituyente, tal como lo hicieron en los 煤ltimos d铆as los representantes de otros poderes, para lograr la ratificaci贸n en sus cargos. "Rechazamos, desconocemos y no compareceremos ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nos sometemos a la vigencia de la constituci贸n de 1999", indic贸 el Congreso en un escrito en el que acus贸 al nuevo cuerpo de actuar como un "poder de facto" y de ser la expresi贸n de la "naturaleza hegem贸nica que pretende perpetuar a Nicol谩s Maduro". En el comunicado los congresistas opositores hicieron un nuevo llamado a las fuerzas armadas para "defender" a la constituci贸n. La Constituyente, integrada por 545 miembros oficialistas, se instal贸 el 4 de agosto tras unas elecciones en las que seg煤n el Consejo Nacional Electoral (CNE) participaron ocho millones de electores y para la oposici贸n, poco m谩s de tres millones. Los comicios fueron cuestionados por opositores y la empresa de tecnolog铆a inform谩tica Smartmatic, que provee servicios al CNE, que denunci贸 la supuesta manipulaci贸n de los resultados. Horas m谩s tarde, se pronunci贸 el Parlamento de Venezuela, de mayor铆a opositora, que adelant贸 que desconocer谩 su "anulaci贸n" decidida por la Asamblea Constituyente del presidente Nicol谩s Maduro, que asumi贸 este viernes competencias legislativas. "Decisi贸n de anulaci贸n no ser谩 acatada por AN (Asamblea Nacional, parlamento), comunidad internacional o pueblo", asever贸 el Congreso en su cuenta de Twitter. Fuente: Clarin

