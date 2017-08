Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 18 Agosto 2017 11:18 Visto: 39 Twitter Nacionales José López, más cerca del juicio oral por enriquecimiento ilícito La Oficina Anticorrupción solicitó que se eleve a juicio la causa contra ex funcionario kirchnerista. El fiscal Federico Delgado ya había hecho el requerimiento al juez Daniel Rafecas. “José López nunca tuvo una economía que se nutriera de sus ingresos salariales lícitos. Por el contrario, la vida cotidiana de López se nutría a través de la ilegalidad”, sostuvo la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Laura Alonso al solicitar que se eleve a juicio oral la causa contra ex funcionario kirchnerista procesado por enriquecimiento ilícito. La semana pasada el fiscal Federico Delgado ya había hecho el requerimiento al juez Daniel Rafecas. Con la presentación de la OA el ex secretario de Obras públicas está cada vez más cerca del banquillo. El ex funcionario K se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza desde el 14 de junio de 2016, cuando apareció en un convento de General Rodríguez con bolsos que contenían unos 9 millones de dólares. El 13 de julio pasado, López quedó al borde del juicio oral porque la Cámara Federal ratificó su tercer procesamiento en la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El ex secretario de Obras Públicas José López es investigado por enriquecimiento ilícito. Los hechos por los que fue procesado incluyen los bolsos que arrojó en el convento de General Rodríguez con 9 millones de dólares, además por las irregularidades detectadas en la casa de Dique Luján y el departamento de la calle Las Heras 2032, piso 13. El pedido de elevación incluye a su esposa María Amalia Díaz, a Celia Inés Aparicio, a los empresarios Carlos Hugo Gianni, Marcos Marconi, señalados como supuestos testaferros, y a Andrés Galera. "A través de este requerimiento de elevación a juicio pretendemos generar el ámbito procesal adecuado para intentar encontrar respuesta a los graves interrogantes que genera a la sociedad el significado e implicancias de todo lo que aquí ha ocurrido”, indica el escrito de la Oficina Anticorrupción que es parte querellante. El enriquecimiento ilícito de José López es de al menos, 8.982.510 euros, $159.114, dos relojes de alta gama marca Rolex, una casa en Tigre valuada en U$$ 680.000 y un departamento Recoleta valuado en 104.500 dólares, contabilizó la OA en su pedido ante el juez Rafecas. Asimismo, la OA sostuvo que el ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner “mientras revestía el carácter de funcionario público cometió el delito de enriquecimiento ilícito”. Y que el patrimonio que ostentó "nunca fue declarado, ni justificado. Basta ver las declaraciones juradas que el imputado presentara por ante esta Oficina Anticorrupción”. El organismo que dirige Laura Alonso consideró que las explicaciones de López “carecen de todo respaldo y caen por su propio peso ante la abrumadora cantidad de dinero con la que fue detenido”. En este sentido, al requerir la elevación a juicio oral de la causa, planteó la OA que las explicaciones del ex funcionario K, “no son más una serie de relatos incoherentes que más bien pareciera estar burlándose de quien en esas oportunidades lo interrogaran”. Para justificar, la tenencia de casi nueve millones de dólares en efectivo, refirió que “eran de la política” y que cuando se encuentre en condiciones de fortaleza física psicológica y espiritual de expresar su origen, daría los detalles. “Nada de ello ocurrió. Nunca explicó de dónde obtuvo semejante cantidad de dinero en efectivo”, indicó la querella. Al momento de referirse al enriquecimiento ilícito, la OA plasmó en su escrito a José López, que a la tenencia de divisas sin declarar, se suma la adquisición de dos viviendas “que intentara disimular con quienes se encuentran procesados junto a él, la inmensa fortuna con la que fuera sorprendido no deja lugar a un mayor análisis”. No escapa a esto, según la querella que las explicaciones de López acerca de porqué poseía tantos millones de dólares en su poder fueron, “por decir lo menos, ofensivas a la razón y escapan a todas las previsiones que puedan efectuarse. Constituyen un verdadero disparate y ofenden al sentido común”. Así, la OA concluyó que el incremento patrimonial de López “es tan palmario y elocuente que no necesita que se explique ninguna circunstancia. Se explica a sí mismo”. Para concretar estas maniobras tanto los empresarios como su esposa María Amalia Díaz “prestaron colaboración para la simulación llevada a cabo que tenía por fin encubrir el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro diferente”. En este punto, el requerimiento se refirió a los “cuatro testaferros formaron parte (la simulación de dos compras y sus presuntos alquileres), intentaron por medio de contratos falsos o de cláusulas que no son sinceras -con fechas inciertas o transmitiendo derechos que en realidad no se transmitían- disimular el verdadero origen del dinero y su verdadera titularidad. Es por esta razón que la conducta desplegada por Galera, Gutiérrez, Gianni y Marconi’.

Fuente: Clarin

