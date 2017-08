Otra mala noticia para Milagro Sala: CasaciÃ³n rechazÃ³ planteos contra su condena

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 18 Agosto 2017 10:50 Visto: 42 Twitter Nacionales Otra mala noticia para Milagro Sala: Casación rechazó planteos contra su condena El tribunal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio Público Fiscal y las defensas de las condenadas La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados contra el fallo que había confirmado sentencia a tres años de prisión en suspenso dictada el 3 de febrero pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, a raíz del escrache contra el ahora gobernador Gerardo Morales. El tribunal, con las firmas de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio Público Fiscal y las defensas de Milagro Sala y María Graciela López. En junio, el mismo tribunal había confirmado las condenadas como instigadora y coautora, respectivamente, del delito de daño agravado. La líder de la Tupac Amaru fue condenada por el escrache contra Gerardo Morales y el ex Auditor General de la Nación, Leandro Despouy, en 2009, en el edificio del Consejo de Ciencias Económicas de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Sala fue condenada por el episodio aunque no estuvo presente ese día. El testimonio clave para ello fue el del cooperativista René Arellano, ex Tupac, quien aseguró que existió una reunión en la casa de Milagro Sala para organizar la agresión. En el juicio que terminó condenada Sala, la fiscalía había solicitado 3 años de prisión con ejecución preventiva tanto por daños agravados como por amenazas coactivas. Mientras que la querella había solicitado 8 años de prisión.

Fuente: Infobae

