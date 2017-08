Un colegio tucumano resolviÃ³ aceptar mujeres despuÃ©s de 70 aÃ±os y los alumnos tomaron el edificio

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 18 Agosto 2017 10:21 Visto: 13 Twitter Tucumán Un colegio tucumano resolvió aceptar mujeres después de 70 años y los alumnos tomaron el edificio Algunos argumentaron estar en desacuerdo con el cambio "por la tradición" El colegio Gymnasium, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), es exclusivo para varones desde su fundación en 1948. Este mes la institución resolvió comenzar a aceptar mujeres en sus aulas, pero la iniciativa desató una respuesta inesperada del alumnado. Tras conocer la noticia los casi 550 alumnos del Gymnasium hicieron una toma simbólica del edificio, luego de que en una votación interna ganara el "no" a la nueva modalidad mixta. Además realizaron una "sentada" frente al Rectorado de la UNT en protesta por la forma en que el Consejo Superior había tomado la decisión. Sandra Mansilla, directora del establecimiento, explicó al medio local El Tucumano que la medida tomada por el Consejo Superior de la UNT fue sorpresiva, pero que entiende que la presión social sobre el tema fue muy grande, lo que según dijo impulsó a algunos consejeros a tomar la decisión de que la institución sea mixta desde el 2018. Por su parte los alumnos del Gymansium publicaron un comunicado donde expresaron su postura: "Queremos transmitir que estamos dispuestos a que este nuevo comienzo en nuestro Colegio signifique un cambio positivo para todos y todas, para la educación y para la Universidad, pero hay una actitud que nos pareció y nos parece totalmente repudiable y que no podemos dejar pasar y es no haber dado lugar (o por lo menos intentado) a la discusión en conjunto con los estudiantes sobre este tema", se lee en una de las partes el escrito compartido en la cuenta de Facebook 'Comunidad Gymnasista'. "Enseñar exige saber escuchar, decía Freire y a nosotros nadie nos pregunto qué pensábamos (no que queríamos) y deberían haberlo hecho, deben hacerlo, porque justamente está ahí la clave, eso que muchos de nosotros nombramos y defendemos (que el colegio es para hombres, que la educación mixta, que la educación diferenciada, que la igualdad de género) y lo que no nombramos porque lo desconocemos", agregaron. Luego de la decisión del Consejo, las inscripciones para mujeres fueron abiertas y según trascendió en medio de la polémica hasta ahora ya hay inscriptas cinco mujeres que realizarán el curso previo al examen de ingreso que se tomará en el mes de noviembre. Por su parte desde el INADI respaldaron la decisión de las autoridades educativas de abrir por primera vez en 70 años la inscripción para el ciclo lectivo 2018 a estudiantes mujeres, y quisieron hacer conocer su posición sobre el tema. "La educación mixta es un valor de la educación pública argentina y entendemos el hecho de que en pleno siglo XXI persistan escuelas públicas prestigiosas exclusivamente destinadas a varones, es una idea que nos atrasa como sociedad, pero además ignora todas las tendencias más actuales de las investigaciones pedagógicas y de la neurociencia", expresó en ese sentido el interventor del INADI, Claudio Presman.

Fuente: Infobae

