Tragedia de Once: el juicio oral contra Julio De Vido comenzarÃ¡ el 27 de septiembre

Julio De Vido recibió este jueves la peor noticia: ya tiene fecha de inicio el primer juicio oral y público en su contra. Será el 27 de septiembre por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. La fecha fue fijada por el Tribunal Oral Federal N°4 de la Capital Federal, que encabezará el proceso. El ex ministro fue citado para el 22 de agosto para notificarse sobre el inicio del juicio en su contra. El 22 de febrero de 2012 el tren chapa 16 de la línea Sarmiento corría por la vía de Moreno a Once. La formación, que estaba conformada por ocho vagones, circulaba sin un compresor –necesario para darle aire al sistema de frenos- y con otro en estado inoperante. Venía con "freno largo", es decir, que necesitaba mayor distancia para frenar. La cabina del conductor no tenía un velocímetro, por lo que el "motorman" tenía que calcular "a ojo" la velocidad que traía para aplicar el freno. La formación salió de la estación Caballito a las 8 y 23 con destino a la estación de Once, a la que llegó a las 8:28. En ese trayecto, el tren venía a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Al ingresar a la estación terminal, cuando se encontraba a 300 metros del paragolpe, la marcha de la formación bajó a 20 km por hora y a esa velocidad –a las 8:30- impactó contra el parachoque de la estación, que no tenía su sistema hidráulico en funcionamiento. Murieron 51 personas y 789 resultaron heridas. El 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 de los 28 acusados, compuesto por un grupo de empresarios y funcionarios públicos, como el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (a cinco años) y su sucesor Juan Pablo Schiavi (a ocho años), mientras que el maquinista de la formación siniestrada Marcos Córdoba recibió tres años y medio. En el juicio, el tribunal ordenó investigar a De Vido por su responsabilidad en el control del transporte durante el gobierno kirchnerista, junto con el ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis del Contrato de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff. De Vido y Simeonoff fueron procesados por el juez federal Claudio Bonadio por estrago culposo y administración fraudulenta, mediante una resolución que confirmó la Sala II de Cámara Penal de Casación y la Corte Suprema. Esta semana, la defensa del actual diputado y ex ministro de Planificación e Infraestructura de la gestión kirchnerista solicitó ser sometido a un juicio por jurado en el proceso por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria. Lo hizo a través de un escrito presentado al Tribunal Oral Federal 4 (TOF4), bajo el argumento de "contar con un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas, que finalice con una sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial". Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación de De Vido contra la resolución que dispuso su procesamiento y contra la elevación de la causa a juicio oral y público. Fuente: Infobae