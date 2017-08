La maraÃ±a judicial que frena las denuncias contra Freiler

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 18 Agosto 2017 09:54 Visto: 22 Twitter Naiconales La maraña judicial que frena las denuncias contra Freiler El mismo juez que lo sobreseyó ahora lo investiga otra vez. También interviene el fiscal que no impulsó la denuncia contra el camarista. No es la primera vez que ocurre y no será la última. Las denuncias penales contra el camarista Eduardo Freiler por supuesto enriquecimiento ilícito hasta ahora tuvieron escasos avances y quedaron enredadas en una maraña judicial con la participación de al menos tres jueces y un fiscal. Veamos la secuencia. En agosto de 2015, hace exactamente dos años, el abogado Ricardo Monner Sans presentó la primer denuncia contra Freiler por presunto enriquecimiento ilícito. Le tocó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien lo sobreseyó en tiempo récord porque el fiscal Ramiro González había decidido no impulsarla. El caso llegó a la Sala II de la Cámara Federal, que revocó el sobreseimiento y dispuso continuar la investigación. Ese fallo lleva las firmas de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun. Freiler interpuso entonces un recurso de Casación, pero la Sala II de la Cámara de Casación lo rechazó en marzo de este año. La causa quedó en condiciones de reactivarse, aunque sigue paralizada. Luego de un breve paso por el juzgado de Maria Servini, actualmente el expediente está a cargo de Sergio Ramos. Lo llamativo del caso es que Martinez de Giorgi y el fiscal Gonzalez (denunciado por Monner Sans por enriquecimiento en otra causa) otra vez tienen la oportunidad de investigar al camarista Freiler. Otro milagro del sistema judicial. Ocurre que en mayo, el abogado Monner Sans presentó una ampliación de los hechos en base a una nota del diario La Nación, pero se transformó en una nueva denuncia, aunque los hechos y los protagonistas eran los mismos. Por sorteo recayó en el juzgado 5, actualmente subrogado por Martinez de Giorgi. Esa expediente finalmente quedó delegado en el fiscal González, el mismo que desistió de investigar a Freiler en 2015. Conclusión: dos causas por los mismos hechos. Y ningún avance. Monner Sans directamente habla de "blindaje" en Comodoro Py. Así lo expuso recientemente al pedir que se lo tenga como amicus curiae en los expedientes contra Freiler: "En jerga comprensible ante el escándalo: tapón en el Consejo de la Magistratura; tapón dispuesto por el Juez a cargo del Juzgado Nº 2; escisión de un proceso no escindible por tratarse del mismo imputado; aterrizaje de lo malamente escindido a manos del mismo Juez y del mismo Fiscal que beneficiaron a Freiler, en decisión revocada pero -hasta hoy- inútil porque se ha recurrido a la metodología inconcebible que aquí pongo de manifiesto". La primera parte se resolvió hoy, con la decisión de suspender al camarista millonario. Ahora falta que avance la Justicia.

