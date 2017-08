Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 18 Agosto 2017 09:35 Visto: 42 Twitter Liga Catamarqueña Comienza este viernes el torneo Anual 2017

El Malvinas Argentinas será escenario de los dos primeros partidos por la fecha inicial del campeonato que cierra el año.

Con dos encuentros se pondrá en marcha el Torneo Anual de la Liga Catamarqueña de Fútbol, el cual definirá a los clasificados al Petit Final por un lugar en el Federal C, y a los descendidos a la segunda división que regresa en la próxima temporada. En el estadio del Norte a primera hora (14.15), Salta Central se medirá con el recientemente integrado a la categoría Independiente de Huillapima. Luego, desde las 16.15, se dará el atractivo choque entre San Lorenzo de Alem y el Club Atlético Policial. Según lo establecido por el Consejo Directivo, Independiente de Huillapima jugará la próxima temporada en la B sin importar lo que pase en este torneo, mientras que Salta Central y Policial están cómodos con sus promedios. Partidos En el Malvinas Argentinas:

14:15 – Salta Central vs. Independiente de Huillapima

16:15 – San Lorenzo de Alem vs. Policial

