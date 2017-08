DespistÃ³ un jet privado en Aeroparque y derivan los vuelos a Ezeiza

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 17 Agosto 2017 20:21 Visto: 89 Twitter Nacionales Despistó un jet privado en Aeroparque y derivan los vuelos a Ezeiza Un Learjet privado despistó hoy en Aeroparque, lo que forzó el cierre del aeropuerto porteño. Todas las operaciones fueron canceladas y los vuelos, desviados al Aeropuerto de Ezeiza. Al parecer, el avión despistado es un Lear Jet privado, matrícula LV-GYX. Según los testigos, siguió de largo por la pista y no logró despegar. No hay heridos. En el lugar trabajaron tres camiones de bomberos, personal del SAME y de la Policía Federal. Fuente: Infobae

