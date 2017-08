Hay dos argentinos entre los heridos por el atentado en Barcelona

El consul argentino en Barcelona, Alejandro Alonso Sainz, confirmó que entre los más de 70 heridos por el atentado terrorista que sacudió a la segunda ciudad más importante de España hay dos argentinos heridos. Se trata de una mujer de unos 67 años de nombre Cristina, que estaba de vacaciones junto a su marido, y según confirmó Alonso Sainz en diálogo con Eduardo Feinmann en A24, "tiene fractura de fémur y pelvis" y está internada en un hospital de la zona. El otro herido es un hombre de 36 años que se llama Pablo y reside en Barcelona. De acuerdo al cónsul, el joven fue internado en otro hospital, pero ya habría sido dado de alta. Respecto de la situación de Cristina, Alonso Sainz aseguró que "la información que tenemos, esto lo tenemos que chequear, es que la señora fue atropellada por la estampida de la gente cuando corría, pero eso es consecuencia del atentado". Por otro lado, el cónsul detalló su experiencia durante el atentado, ya que el Consulado argentino en Barcelona "está a 300 metros de donde empezó el atentado, el centro neurálgico y turístico de la ciudad, donde empiezan las ramblas, y de los turistas que visitan la ciudad, todos en algún momento pasan por ahí". "Alrededor de las 5 de la tarde, empecé a sentir mucho ruido de policías, ambulancias y bomberos, que no es normal, me asomé por la ventana, y vi a muchísima gente que venía corriendo por la calle y la vereda. Automáticamente dije 'acá pasó algo', me fijé en internet y no vi nada. Bajé a la calle, me acerqué a un policía, le dije quién era, y me dijo que había una camioneta que arrolló gente en la Rrambla Cataluña, y me pidió que vuelva a la oficina. En ese momento empezó a aparecer la información en los medios", relató. Por último, Alonso Sainz brindó algunas cifras de la cantidad de argentinos que viven en Barcelona: "En Catalunya hay 80.000, y 20.000 viven en Barcelona y Gran Barcelona, que es una ciudad con 1,6 millones de personas". Además, contó que cada año unos 8 millones de turistas visitan la capital catalana. Una camioneta atropelló a una multitud en el turístico paseo de Las Ramblas de Barcelona, dejando al menos 13 muertos y decenas de heridos, en un hecho calificado como un "ataque terrorista" por la policía de la segunda ciudad más importante de España. Fuente: Infobae