Rechazaron un recurso de CÃ©sar Milani y seguirÃ¡ preso

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 17 Agosto 2017 19:25 Visto: 15 Twitter Nacionales Rechazaron un recurso de César Milani y seguirá preso La Cámara de Casación no hizo lugar a un pedido extraordinario La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió declarar inadmisible un recurso de extraordinario de la defensa de César Milani contra una resolución de ese tribunal que había desechado una queja de la los abogados del ex jefe del Ejército. En el marco de la causa que investiga la eventual participación de Milani en el secuestro de Pedro y Ramón Olivera y de Verónica Matta, los integrantes de la sala IV integrada por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, consideraron inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de Milani luego de que la misma sala "que había rechazado la queja por casación denegada contra la confirmación que efectuó la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba del rechazo de su excarcelación", aseguró el Centro de Información Judicial. Milani está imputado por privación ilegítima de la libertad y tormentos sufridos por los dos Olivera y por Matta durante la última dictadura cívico-militar. A fines de julio, la Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de Milani por el secuestro y tormentos cometidos en perjuicio de los dos Olivera en la provincia de La Rioja. El fallo fue aprobado por unanimidad por todos los jueces de la Cámara, Abel Guillermo Sánchez Torres, Liliana Navarro y Eduardo Avalos. Los magistrados rechazaron de esta manera el recurso de apelación presentado por la defensa de los otros acusados en la causa, Alfredo Solano Santacroce y Roberto Catalán, y ratificó lo resuelto por el Juzgado Federal de La Rioja en marzo pasado. Los jueces tampoco hicieron lugar a los planteos de nulidad y de inconstitucionalidad de las imputaciones que realizó el abogado de Milani. El ex militar está señalado como el autor intelectual del secuestro de Pedro Adán Olivera y la aplicación de torturas a su hijo Ramón Alfredo, llevadas a cabo en 1977. El tribunal decidió además trabar un embargo contra él por unos $900 mil, aunque resolvió, por otra parte, la falta de mérito en la causa iniciada por Verónica Matta, quien había denunciado su secuestro en La Rioja durante la última dictadura militar. El ex jefe del Ejército está procesado también en otras dos causas, por el encubrimiento del secuestro y la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo en Tucumán, y por presunto enriquecimiento ilícito. Fuente: Infobae

