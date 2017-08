Vuelven a inspeccionar la casa de Milagro Sala pero aún no resolverán sobre la prisión domiciliaria

El juez jujeño Pablo Pullen Llermanos, uno de los letrados a cargo de decidir si se le otorga la prisión domiciliaria a Milagro Sala solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), inspeccionó hoy el domicilio de El Carmen. Si bien lo consideró apto como lugar de detención para la dirigente, aclaró que tomará la decisión "en los próximos días". La inspección de la vivienda a la que sería trasladada Sala, se concretó alrededor de las 9. Estuvieron presentes el juez Pullen Llermanos, personal de Gendarmería, del Ministerio de Seguridad, la defensa de la dirigente y sus familiares. "Hay mucha similitud con lo ya puesto a disposición por los familiares a través de fotografías", dijo Pullen Llermanos al realizar la evaluación y en referencia a que la casa sufrió saqueos y no está habitable, estimó que "no es nada que no se pueda solucionar a la brevedad". Agregó que si bien el predio muestra "cierto abandono", se pedirá su reacondicionamiento en caso de decidirse la prisión domiciliaria, ya que "las condiciones de seguridad necesarias están aprobadas por parte de Gendarmería". En ese marco, recordó la imposibilidad de que Sala sea trasladada a su otro domicilio en el barrio Cuyaya de la capital provincial, acorde a lo solicitado por la defensa de la dirigente, y dijo que de acuerdo a la inspección de Gendarmería eso "no es posible". Por otro lado, si bien no marcó un plazo para resolver la prisión domiciliaria, aseguró que lo hará a "la mayor brevedad posible en los plazos que me permitan las constancias del expediente". En este punto, recordó que "la recomendación de la CIDH no tiene carácter de obligatorio y por tanto el plazo tampoco. Es meramente ordenatorio", sostuvo. Finalmente, consultado por la prensa acerca de que el inmueble de la ciudad de El Carmen fue construido no como vivienda sino para desarrollar allí un centro de rehabilitación de adicciones como sostiene la defensa de Sala, Pullen Llermanos indicó que no le consta que haya sido así y que la información que él maneja es que "era una casa donde venía a pasar los fines de semana". Por su parte, uno de los abogados de Sala, Marcos Aldazabal, consideró que “la cautelar de la CIDH es obligatoria, es vinculante y es la jurisprudencia histórica del país y la postura de la Corte Suprema y de todos los tribunales”. La defensa de la imputada ya hizo las presentaciones correspondientes para que se traslade a la diputada del Parlasur en forma urgente al domicilio de El Carmen, a pesar que no reúna las condiciones, “porque cualquier lugar es mejor que la cárcel, donde Milagro puede sufrir un daño irreparable”. Por su parte, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, opinó: "No compartimos la medida, pero no la podemos apelar porque somos querellantes y no somos parte dentro del proceso dentro de la cautelar que dispone la prisión domiciliaría", Fuente: Clarin