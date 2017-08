El dÃ³lar vuelve a subir: saltÃ³ 15 centavos y cerrÃ³ a $ 17,62

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 17 Agosto 2017 18:50 Visto: 33 Twitter Nacionales El dólar vuelve a subir: saltó 15 centavos y cerró a $ 17,62 La divisa continuó la tendencia de ayer, luego de algunos días de caídas a principio de la semana. Después de las caídas de principio de semana, el dólar sigue en alza y subió 15 centavos, a $ 17,62. El ida y vuelta del dólar no le preocupa al Banco Central, que incluso elogia los movimientos del tipo de cambio. Ayer, luego de retroceder todo el recorrido que había avanzado en el último mes (64 centavos), la divisa abrió en alza, aunque con una cotización volátil, y sobre el cierre avanzó 12 centavos, a $ 17,47. La entidad monetaria no intervino ayer para sostener la caída del dólar, a pesar de que Mauricio Macri dijo públicamente que esperaban que bajara "pero no mucho". Pasado el temor pre electoral, los inversores ahora apuestan a la tasa en pesos: venden sus dólares y compran bonos a largo plazo, acciones y Lebacs. Atrás parecen haber quedado por ahora los días en que el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, ponía toda la artillería en el mercado para convencer de la exageración de un dólar a $18. Fuente: Clarin

