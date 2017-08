Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 17 Agosto 2017 18:50 Visto: 46 Twitter Nacionales Cuáles son las nuevas rutas aéreas que podría haber en la Argentina El próximo 6 de septiembre habrá una audiencia pública en la que se presentarán 9 empresas, que piden volar dentro del país y a numerosos destinos del exterior. Norwegian, Level, Flybondi, Avian... los argentinos estamos aprendiendo todavía los nombres de las nuevas líneas aéreas que ya comenzaron o comenzarán próximamente a volar en el país. Pero la lista parece ampliarse en forma permanente. Ahora la Administración Nacional de Aviación Civial (ANAC) llamó a audiencia pública para el próximo 6 de septiembre para el otorgamiento de nuevas rutas aéreas, y las empresas que se presentaron y podrán participar en esta nueva convocatoria son 9: Norwegian Air Argentina, Avian Líneas Aéreas, Just Flight (Royal Class), Buenos Aires International (proyecto de Juan Maggio, ex dueño de Southern Winds), SAPSA (del Grupo Vía Bariloche), SEA, Grupo LASA y ArgenJet y Polar, estas últimas, básicamente cargueras. Los principales proyectos de las empresas que se presentarán a la audiencia del 6 de septiembre -en el Teatro de la Ribera- son los de Norwegian y Avian. El de Norwegian Air Argentina es el más ambicioso. Como destaca el medio especializado Aviación News, la low cost noruega afirma que operará con aviones Boeing 787- 8/9, B787-800 WSFP, B737 MAX 8 y Airbus A321Neo LR, y su pedido contempla nada menos que 75 rutas que abarcan 33 ciudades argentinas. Además, en el plano internacional, piensa en 63 rutas desde Buenos Aires, 13 desde Córdoba, tres desde Mendoza y una desde Rosario. Además de proponer volar a la mayoría de las ciudades importantes de Sudamérica, la compañía aspira a ofrecer viajes -con conexión- a destinos como Kiev, Chicago, Dallas, Copenhague, Honolulu, Estambul, Johannesburgo, Málaga, Moscú, Papeete y Oslo, entre otros destinos. Por su parte, Avian Líneas Aéreas (Avianca Argentina) pidió autorización para volar con aviones ATR 72-600 y Airbus A320 a 19 destinos desde Buenos Aires, 14 desde Córdoba y 4 desde Tucumán. En rutas internacionales, el pedido incluye vuelos de Buenos Aires a Florianópolis, San Pablo, Lima, Santiago de Chile, Cusco, Río de Janeiro y Bogotá. Desde Córdoba pide volar a Bogotá y Lima, y desde Tucumán, a Lima, Iquique, Florianópolis (con escala en Resistencia e Iguazú) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), con escala en Salta. Habrá que esperar a la audiencia para confirmar finalmente cuáles son las rutas solicitadas y cuáles las efectivamente otorgadas. Estas nuevas empresas se sumarían a los desembarcos ya anunciados de Alas del Sur y Flybondi, empresa que recibió ya la autorización para operar 84 rutas regulares en el país y la región, la mayor parte desde Buenos Aires (55), pero también desde Córdoba (9 rutas), Rosario (7), Mendoza (6), Puerto Iguazú (5), Salta (2) y Bariloche (1). También la low cost Level, del Grupo IAG (Iberia, British Airways, Aer Lingus y Vueling) comenzó a volar a la Argentina, y ofrece actualmente tres servicios semanales entre Ezeiza y Barcelona, que pronto serán cinco por semana. Considerando la cantidad de rutas nacionales e internacionales solicitadas, en especial desde Buenos Aires y Córdoba, el foco deberá orientarse, dicen los expertos, al tema infraestructura, en particular en Aeroparque, para evitar la saturación. Otro interrogante es cómo reaccionarán los gremios ante esta nueva e importante competencia para Aerolíneas Argentinas. Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626