Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 17 Agosto 2017 18:21 Visto: 45 Twitter Nacionales Fuerte respaldo de los referentes de la industria al campo En Rosario, los principales empresarios industriales remarcaron el valor de la agroindustria como motor del desarrollo econ贸mico. Muy oportunamente, la semana despu茅s de las PASO, en las que el Gobierno recibi贸 se帽ales positivas que lo alientan a profundizar muchas de sus pol铆ticas, el sector empresario tuvo un gesto elocuente que viene a confirmar el rumbo elegido por el Gobierno, con la agroindustria como protagonista y motor del desarrollo. En el Precoloquio Centro de IDEA, que tuvo lugar ayer en la Bolsa de Comercio de Rosario, el plato fuerte fue un panel que reuni贸 al Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, con tres claros referentes de la estrat茅gica uni贸n entre campo e industria: el Director General de Ternium Siderar, Mart铆n Berardi, el presidente de Toyota Argentina Daniel Herrero y el apoderado de Aceitera General Deheza Roberto Urqu铆a. IDEA es sin dudas una usina de pensamiento influyente en la pol铆tica econ贸mica argentina, y el evento de esta semana en Rosario sirvi贸 como antecedente para el 53 encuentro anual que tendr谩 lugar entre el 11 y 13 de octubre en Mar del Plata. En Rosario, los principales dirigentes de diversos sectores industriales del pa铆s escucharon los argumentos que emergen aguas arriba y aguas abajo en el contacto entre la producci贸n del campo, sus proveedores industriales y la transformaci贸n con agregado de valor para la exportaci贸n. 鈥淓l agro reaccion贸 con velocidad a las desregulaciones, y el acero festeja cuando al agro le va bien. En forma directa vendemos el 10 por ciento a los sectores del agro, y en forma indirecta es dif铆cil saberlo鈥, afirm贸 Berardi, el primero en hablar. Y luego mostr贸 algunos datos contundentes sobre el efecto que el crecimiento del campo tiene en la industria del acero y, por ende, en toda la econom铆a. Seg煤n el relevamiento mostrado por el directivo de Ternium Siderar, en el segundo trimestre de este a帽o se vendi贸 un 7 por ciento m谩s acero que en el segundo trimestre de 2016, y para el tercer trimestre se espera que las ventas sean 20 por ciento superiores a las del mismo periodo de 2016, lo que muestra una clara tendencia de reactivaci贸n. 鈥滾a econom铆a se puso de pie y est谩 acelerando -asegur贸 Berardi-. La perspectiva internacional tambi茅n es favorable con crecimiento de Estados Unidos y China, y en el plano regional venimos de a帽os muy malos pero ahora la Argentina proyecta dos a帽os de crecimiento cercano al 3 por ciento. Estamos en transici贸n, en el camino correcto, hemos vuelto a un crecimiento sostenible鈥. A su turno, Herrero brind贸 su visi贸n desde una perspectiva clave, la de cliente de los productores de acero y proveedor de los productores agr铆colas, un eslab贸n que jam谩s puede ser analizado separado del campo ni de la industria. 鈥淓l agro representa el 60 por ciento del negocio de Toyota en Argentina. En 2016 la Hilux fue el veh铆culo m谩s vendido de la Argentina, y este a帽o vamos a fabricar 30 por ciento m谩s. La planta arranc贸 con 500 personas y hoy tiene 5.400, se fabrica una Hilux cada 97 segundos鈥, dijo el presidente de la empresa japonesa en la Argentina. Contundente. Y agreg贸: 鈥淐ampo e industria no son modelos contrapuestos, van de la mano鈥. Aguas abajo del campo los efectos del crecimiento productivo tambi茅n son claros. Fue Urqu铆a el encargado de ilustrarlos, y enseguida coincidi贸 con Berardi y Herrero en lo fundamental: 鈥淣unca cre铆 en la controversia campo e industria, se complementan muy bien. El campo es un demandante importante del sector industrial, y el campo derrama. Necesitamos que la gente del interior pueda quedarse en el interior, que tengan oportunidades de desarrollarse ah铆鈥, afirm贸 el apoderado de AGD. Luego remarc贸 que el sector agroindustrial, sin una buena log铆stica, no tiene forma de ser eficiente, y mostr贸 c贸mo est谩 conformada la matriz de transporte de granos en la Argentina, sin duda el punto d茅bil de todo el complejo. El 6 por ciento de la producci贸n se transporta en barcazas, el 10 por ciento en ferrocarril y el 84 por ciento en cami贸n. 鈥淟a gente que produce en el NOA y NEA invierte el 20-30 por ciento del valor FAS en Rosario en transporte. Por eso, la inversi贸n que se est谩 haciendo en el ferrocarril Belgrano Cargas es muy importante y va a impactar mucho a los productores de esas zonas鈥, remarc贸, pero advirti贸 que es urgente mejorar la descarga en los puertos para que no haya camiones y trenes frenados en los puertos durante semanas. Para finalizar, Urqu铆a se refiri贸 a los mercados internacionales y sent贸 una posici贸n firme. 鈥淓so de libre comercio de los pa铆ses desarrollados es una hipocres铆a, los tipos quieren la materia prima para agregarle valor ellos. Los acuerdos con lejano oriente parecen m谩s atractivos que con la Uni贸n Europea鈥, dijo. Por su parte, el Ministro Buryaile confirm贸 que la visi贸n de Urqu铆a respecto de los clientes a los que debe apuntar la Argentina es la misma que tiene el Gobierno, que apunta sus ca帽ones a los pa铆ses asi谩ticos pero tambi茅n a M茅xico y Medio Oriente. 鈥淧lanteamos a la agroindustria como una nueva industria y no como un sector de producci贸n primaria. Somos el 6掳 productor mundial de alimentos, el 13掳 exportador y queremos ser el 9掳. Tenemos la tercera reserva de agua dulce del mundo y quienes trabajan en el sector agropecuario argentino tienen en promedio diez a帽os menos que en Estados Unidos y Europa鈥, dijo. Luego a帽adi贸 que a partir del a帽o que viene, por decreto, los derechos de exportaci贸n a la soja bajaran 6 por ciento por a帽o. 鈥淟a Argentina necesita un crecimiento sostenido a trav茅s de un presupuesto equilibrado, de una presi贸n impositiva equilibrada. Gobernar es generar empleo. Gran parte de la balanza comercial argentina est谩 basada en el complejo sojero, que sin embargo no genera el nivel de empleo que s铆 generan otras econom铆as regionales鈥, asegur贸 el funcionario. Resumiendo las cuatro visiones compartidas en el panel, el moderador Juan Jos茅 Llach eligi贸 resaltar dos aportes muy significativos del agro a la econom铆a argentina. 鈥淓l agro genera el 35 por ciento del empleo y hace un enorme aporte de divisas totalizando dos tercios del total de exportaciones鈥, dijo. Pero advirti贸: 鈥淩especto del potencial todav铆a estamos lejos, la oportunidad va a seguir vigente. Todo el mundo se abre a la Argentina como una posibilidad para los alimentos, no solo China e India. Si el agro va a aumentar sustancialmente su producci贸n - no solo soja, ma铆z y carne- y le agrega valor, gran parte del conflicto agro e industria se va a resolver solo鈥. Fuente: Clarin

