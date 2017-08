Tragedia de Once: ya tiene fecha de arranque el juicio oral a Julio de Vido

El juicio oral al ex ministro de Planificaci贸n Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, por la tragedia de Once comenzar谩 el pr贸ximo 27 de septiembre, seg煤n resolvi贸 hoy el Tribunal Oral Federal 4 a cargo de la causa. La noticia se conoce luego de que esta semana, la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n hab铆a rechazado dos apelaciones del ex ministro de Planificaci贸n. Con la firma de cuatro de sus cinco ministros -el cordob茅s Juan Carlos Maqueda se excus贸 "por motivos graves de delicadeza y decoro"- el m谩ximo tribunal se neg贸 a estudiar los recursos de la defensa del ex ministro porque las medidas apeladas no son sentencias definitivas ni algo equiparable a ellas. De esta manera, la Corte habilit贸 la continuidad del camino que llevar谩 al actual diputado nacional del Frente para la Victoria a su primer juicio oral por actos relacionados con su gesti贸n ejecutiva durante los tres gobiernos kirchneristas. La defensa de De Vido, ejercida por los abogados Julio Virgolini y Adri谩n Maloneay, hab铆a cuestionado el procesamiento del ex ministro y su elevaci贸n a juicio, ambas medidas tomadas por el juez Claudio Bonadio luego que el Tribunal Oral Federal 2 ordenara investigarlo tras el juicio en el que fueron condenados ex subalternos suyos. El 27 de setiembre comienza el JUICIO ORAL Y PUBLICO por la Tragedia de Once

De Vido en el banquillo de la justicia por primera vez

Las decisiones de Bonadio cuestionadas por su defensa fueron sucesivamente confirmadas por la sala II de la C谩mara Federal y la sala III de la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal. Con la decisi贸n de rechazar las apelaciones se hab铆a ca铆do la 煤ltima chance del legislador para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. De Vido est谩 acusado de no haber supervisado el buen estado del servicio p煤blico del sistema ferroviario que, seg煤n estableci贸 la Justicia, fue lo que posibilit贸 el accidente de la terminal de Once en el que murieron 51 personas, entre ellas una embarazada. Por ello fue condenado, entre otros, el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. El ex ministro de Planificaci贸n est谩 procesado en otras cuatro de las m谩s de veinte causas penales que se le siguen en los tribunales de Comodoro Py y por ello el Gobierno plante贸 en el Congreso apartarlo de su banca, lo que fue impedido por el bloque del Frente para la Victoria y otros legisladores. Fuente: Clarin