Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 17 Agosto 2017 12:45 Visto: 146 Twitter Definición Ancasti elegirá intendente en octubre Transcurridas las PASO, la única fecha que queda para elegir al sucesor del fallecido Antonio Córdoba es junto a las elecciones generales de ese mes. La villa de Ancasti elegirá intendente en octubre tras la muerte de Córdoba en febrero. - eldiariodecatamarca.com.ar Según lo manifestó Fernando Navarro, uno de los apoderados del Frente Cívico y Social-Cambiemos, la compulsa para elegir intendente en esa villa “será en octubre para completar el mandato de dos años que le restaba cumplir a Córdoba”. Al respecto dijo que se presenta un panorama bastante complejo para la elección “por cuanto el FPV fue a interna para la candidatura a senador. Allí perdió Arroyo, el actual concejal, que dijo que no va trabajar para el candidato oficialista”. Sin embargo el FCS perdió en las tres categorías, por amplio margen en lo hace a senador y más estrecho en disputados nacionales y provinciales, por lo que Navarro consideró que “va a ser difícil pero no imposible ganar la intendencia en octubre”. Sostuvo que para ello va a resultar importante “la gestión de Santillán al frente del municipio hasta esa fecha por cuanto la diferencia no es grande y se puede revertir. Pero el panorama por ahora es difícil”.

