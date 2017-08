“La Policía está para prevenir y proteger al ciudadano”

El Jefe de Policía de Catamarca, Orlando Quevedo, realizó un breve balance de lo que significa la institución. - eldiariodecatamarca.com.ar La Policía de Catamarca se encuentra celebrando el 194 aniversario de su creación y por tal motivo el comisario general Antonio Orlando Quevedo mantuvo un extenso diálogo este martes con el periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM. Durante la entrevista el titular de la fuerza se mostró satisfecho de celebrar un nuevo aniversario de la institución estando al frente luego de “30 años de carrera. Cuando ingresé a la Escuela de Oficiales, nunca pensé que iba a llegar a este cargo”. “Uno tiene la visión de llegar a oficial y va viendo los cargos inmediatos. Nunca pensé llegar a ser Jefe de Policía que es un honor para mí. Pero uno nunca olvida las experiencias en la Escuela de Cadetes”-afirmó. Luego reconoció que “como oficial, la Jefatura me dio una gran oportunidad, salí becado para poder estudiar en la Universidad y soy Licenciado en Criminología. Soy un eterno agradecido y me debo a la institución. Hago lo que me gusta que es servir a la comunidad”. Sobre la función de la Policía de Catamarca “desde mi punto de vista, espero que pueda estar a la altura de la circunstancias y responder a las requerimiento de la sociedad. Estamos para prevenir el delito y proteger al ciudadano”. “Para ello Intentamos capacitarnos al máximo, pero aspiramos a tener más recursos humanos, mejorar la comisarías en su cuestión edilicia y mantener el parque automotor porque la vida útil de los vehículos es la mitad de uno común. Funcionan las 24 horas”. Reconoció que “tenemos el apoyo total desde la Secretaría de Seguridad a cargo del Dr. Marcos Denett y del Ministerio de Gobierno. Todo eso ayuda para que la labor sea lo más completa posible y sirva a sus objetivos”. Por otra parte también mencionó que “cuando se producen delitos siento bronca. Porque significa que algo está fallando en nuestra sociedad e instituciones. Hay que mejorar algunas cosas de las instituciones”. “Nuestro proceder a veces queda desarticulado cuando detenemos a un delincuente y a las 24 horas ya está en la calle. Nuestra prioridad es prevenir, velar por la seguridad. Otras instituciones se tienen que comprometer más para completar la tarea”-puntualizó. En otro momento de la entrevista tuvo un crudo concepto al señalar que “a veces un ladrón va preso al Servicio Penitenciario y resulta que termina siendo una escuela donde se perfeccionan mejor”. Finalmente Quevedo sostuvo que “si las instituciones no se alinean o no tienen el mismo discurso en la lucha contra la delincuencia, vamos a tener problemas. Hay que actualizar las leyes y ajustarse a las normas”. “Además la sociedad va cambiando pero se percibe una falta de compromiso, de colaboración. Hay muchos vecinos que no colaboran con la policía. Tratamos de estar cerca con los foros vecinales, para crear un grado de confianza y velar por su seguridad”-concluyó.