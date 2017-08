Más de 100 armas, entre las que había fusiles, pistolas, escopetas y proyectiles peligrosos como los "antitanque". Así era el arsenal del "Señor de la Guerra", un gasista de 56 años que cayó este miércoles en Santa Teresita y quedó detenido, sospechoso del delito de proveer armas de fuego a delincuentes en la zona de la Costa Atlántica. Agentes de distintas divisiones de la Policía Bonaerense de Dolores que lo venían investigando hace un mes irrumpieron en un complejo de departamentos ubicado en la Calle 29 al 1.000 de Santa Teresita, donde descubrieron todo lo que guardaba allí: proyectiles con inscripción "FAL Ejército", de 25 milímetros y de 20 milímetros; dos granadas de fusil 40 mm Explosiva FMK4 y una de Fusil 40 mm Explosiva FMK3 ("antitanque Fragmentación"), varias espoletas de proyectiles y más de 100 armas, algunas con pedido de secuestro. El complejo de viviendas está integrado por cinco departamentos, tres de los cuales el detenido los alquilaba a turistas. En uno vivía y el otro era una especie de armería clandestina, donde la Policía descubrió diez fusiles, tres subfusiles, 34 pistolas, 21 escopetas, siete carabinas, 16 revólveres, cuatro pistolones, cuatro supresores, cañones de pistolas, caño de escopetas, 31 cargadores de diferentes calibres, más de 4 mil proyectiles de esta armas y veinte tarjetas de tenencia de algunas de las armas, entre otros elementos. La Policía comenzó a observar los movimientos de Androvetto un mes atrás a partir de un dato que llegó a uno de los comisarios de Dolores. Si bien hasta ahora no pudieron comprobar que el hombre efectivamente alquile o preste sus armas para hechos delictivos, a los investigadores les resulta extraño que una persona guarde tantas armas y de semejante potencial en una casa. El sospechoso declaró que es coleccionista, pero no le creen. "No puede justificar sus armas, la mayoría no están registradas, no hay información los registros nacionales", explicó a Infobae una fuente policial, quien confesó: "Fuimos por unas armas y nos encontramos con un arsenal". Por eso creen que el imputado tenía relación directa con muchos ladrones de la zona. Mucho del material secuestrado finalmente fue detonado por agentes del área de explosivos de la Policía. Lo hicieron en una playa alejada. "Fue porque podía estallar al ser trasladado y lesionar al personal que trabajaba en el operativo y a terceros. No conocemos su origen, ni estado de conservación", explicaron fuentes policiales. Lo que más sorprendió a los policías que participaron del allanamiento fue el vainas servidas de armamento antiaéreo. "Hay que ver de dónde las consiguió; capaz que es un delirante y compró eso, pero no está autorizado", comentó sorprendido un jefe policial que participó del operativo. El caso es investigado por la UFI N° 2 descentralizada de La Costa, a cargo del Dr. Martín Prieto; quien además había autorizado el allanamiento en otra propiedad de Santa Teresita, donde no encontraron ningún elemento que complique al detenido.

Fuente: Infobae