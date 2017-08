"No hay motivo para que Milagro Sala vaya a prisiÃ³n domiciliaria, es lobby internacional"

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 17 Agosto 2017 09:29 Visto: 48 Twitter Jujuy "No hay motivo para que Milagro Sala vaya a prisión domiciliaria, es lobby internacional" Sergio Lello Sánchez cuestionó la determinación del juez Gastón Mercau y calificó como una "estrategia de la defensa" el estado de abandono de la vivienda de la jefa de la Tupac Amaru en La Ciénaga El Fiscal General de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, aseguró hoy que la decisión del juez de Control Gastón Mercau de otorgarle la prisión domiciliaria a Milagro Sala es "irregular" porque el expediente de la causa sobre la que resolvió se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Me sorprendió el trámite que imprimió y el hecho que haya decidido esto. Entiendo que para decidir sobre la recomendación de la Comisión Interamericana debía tener el expediente físicamente. Pero el expediente está en la Corte Suprema de la Nación. Eso llama la atención y creo que es irregular", afirmó. En declaraciones a radio La Red, el titular del Ministerio Público jujeño recordó, además, que la Justicia desestimó la denuncia por hostigamiento y maltratos que Sala presentó el 11 de mayo, día en que visitó la provincia una delegación de la Organización de las Naciones Unidas, al "constatar y corroborar objetivamente que no era real". Según el funcionario judicial, el magistrado "se equivocó" porque "las recomendaciones que realiza la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos (CIDH) no son obligatorias". "Esto se lo conoce como lobby político internacional", aseguró el fiscal Lello Sánchez, y amplió: "La defensa de Sala diseñó una estrategia política para llegar a esta cautelar a través de la Comisión Interamericana". Con relación al deteriorado estado de la vivienda en el barrio La Ciénaga en la que Sala cumpliría la prisión domiciliaria, expresó que "jamás se hizo una denuncia". "Resulta llamativo que haya aparecido en esas condiciones, aparece como una estrategia. En esa vivienda se hicieron varios procedimientos y se secuestró material probatorio para acreditar la defraudación que se le atribuye a Sala y una organización militarizada dentro de la Tupac. Uno de los dos jueces que mantienen detenida con prisión preventiva a la jefa de la Tupac Amaru avaló ayer su arresto domiciliario, como sugirió la CIDH. Mercau, a cargo de las causas por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública, dispuso el beneficio aunque aún resta conocer la opinión del juez de instrucción penal Pablo Pullen Llermanos, quien la imputó por tentativa de homicidio y lesiones gravísimas. Este magistrado, además, dispuso para hoy a las 8.30 la inspección de la vivienda en Villa Parque La Ciénaga, ubicado en la localidad de El Cármen.

Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626