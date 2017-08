La FÃ¡brica Argentina de Aviones exportÃ³ por primera vez desde su reestatizaciÃ³n

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 16 Agosto 2017 20:29 Visto: 37 Twitter Nacionales La Fábrica Argentina de Aviones exportó por primera vez desde su reestatización La compañía que funciona en Córdoba logró colocar dos modelos "PA-25-Puelche" a una empresa privada de Colombia, en una operación cercana a los 500 mil dólares. Luego de 25 años y por primera vez desde que fue reestatizada, la Fabrica Argentina de Aviones volvió a exportar aeronaves. Se trata de la venta a una empresa privada de Colombia de dos "PA-25-Puelche", modelo utilizado para la aplicación de fertilizantes y siembra área. Se trata de la empresa reestatizada por el kirchnerismo pero que, paradójicamente, no centró sus fondos en su razón de ser: la fabricación de aviones para tener participación en el mercado local e internacional. Todavía está latente el pago de $42 mil a la actriz Florencia Peña para que diera una charla con motivo del Día Internacional de la Mujer, en 2013. O la lujosa fiesta que, como reveló este diario, se realizó en 2014, bajo gestión camporista, con motivo del 87º aniversario de la compañía y le costó al Estado unos $ 646 mil. La operación, que le dejará a la compañía estatal unos 500 mil dólares, tiene un condimento especial: es la primera vez en 90 años de historia que FAdeA exporta aviones civiles. Hasta el momento sólo había registro de ventas de aviones militares. No obstante, se trata de un cambio radical en la forma en la que operó la compañía durante la gestión kirchnerista. E incluso antes de ser reestatizada: la última exportación fue en 1992, cuando vendió aviones Pucará a Sri Lanka. En FAdeA califican la venta como un hito para la historia de la compañía. “Esta exportación es un claro ejemplo de la visión dual que hoy posee la empresa, donde ponemos énfasis en satisfacer las necesidades aeronáuticas de nuestro país y también en desarrollar negocios con terceros que generen ingresos genuinos", dijo Ercole Felippa, presidente de la firma que depende del Ministerio de Defensa que conduce Oscar Aguad. El Puelche es un avión aeroaplicador, fabricado bajo licencia por FAdeA. Y además de usarse para la aplicación de fitosanitarios, fertilizantes y siembra aérea, se lo utiliza para la siembra de alevinos en ríos, lagos y diques y como remolcador de planeadores. Posee un motor Lycoming de 230 y 260 hp. en versiones de hélices de paso fijo o variable. El plan de negocios de la compañía contempla al mercado local: se concretó también otra venta a un empresario argentino y hay negociaciones abiertas para cerrar otra operación, según confiaron fuentes calificadas. De concretarse la operación, FAdeA embolsaría -en forma global- un millón de dólares. Mucho si se tiene en cuenta que no generaba ingresos genuinos desde hace más de dos décadas, pero poco si se lo compara con el enorme déficit operativo que dejó el kirchnerismo. Los últimos años de la gestión K fueron dramáticos para FAdeA: es que en 2013 tomó el control La Cámpora, a través del joven Matías Savoca, impuesto por el referente camporista Santiago "Bombita" Rodríguez. Y el déficit pasó de 150 millones de pesos a $1.401. Pese a este desembolso, un informe que se le encargó a la consultora internacional Deloitte determinó que "no se fabricó nada que pueda volar". Sólo en 2012 y 2013, ya bajo la influencia de La Cámpora ingresaron 750 de los 1.600 empleados que dejó el kirchnerismo. En esa plantilla se advertía un fuerte contraste: por un lado, mano de obra muy calificada pero desaprovechada; y por otra parte, exceso de personal al que las autoridades macristas dijeron que tuvieron que salir a buscarle tareas. La apertura de un programa de retiro voluntarios posibilitó que la nómina se redujera en 500 empleados. Pero además, bajo la actual administración, FAdeA se propuso cambiar el paradigma y salir a buscar clientes en el sector privado. Es que, para este año, el objetivo es reducir el déficit a $260 millones. Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626