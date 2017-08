Los momentos mÃ¡s Ã¡speros de la exposiciÃ³n de Patricia Bullrich en el Senado por el caso Maldonado

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mantuvo hoy varios cruces intensos con senadores del Frente para la Victoria, en el marco de su informe ante el Congreso sobre lo realizado por el Gobierno en torno a la desaparición de Santiago Maldonado. El debate incluyó gritos y chicanas, frases desafortunadas y referencias a la dictadura cívico-militar de 1976. Uno de los intercambios más fuertes fue el protagonizado por las legisladoras Nancy González, de La Pampa, y Norma Durango, de Chubut, cuando le cuestionaron a Bullrich por no haber tomado medidas preventivas con los jefes policiales y funcionarios que actuaron en la represión a los grupos mapuches en la Ruta 40, el 1 de agosto pasado. En ese operativo habría sido detenido (y desaparecido) el joven artesano, según los testigos de la comunidad de Pu Lof en Resistencia, del departamento de Pushamen. En su intervención, la senadora Durango se mostró "azorada" por la ausencia de acciones para separar a los jefes del operativo e interrogó a Bullrich sobre los fundamentos para contratar a Pablo Noceti como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, al cuestionarle su historial como abogado defensor de Fabio Iriart y Néstor Omar Greppi, represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la última dictadura cívico-militar. En primer lugar, Bullrich justificó no haber tomado ninguna acción punitiva o preventiva contra los funcionarios que participaron del operativo de desalojo ya que no está confirmada la hipótesis de desaparición forzada de Santiago Maldonado, de acuerdo a la investigación que lleva adelante el juez Guido Otranto. "No vamos a dar por hecho una hipótesis, mientras un juez no la dé como tal", sostuvo la ministra. "Sería una gran injusticia tirar un gendarme o un policía por la ventana, esa es la fácil, cuando nada está absolutamente probado", añadió. En esta línea, Patricia Bullrich insistió en la inocencia de los jefes y uniformados que participaron del operativo de desalojo al definirlos como "personas respetadas y queridas en la zona". A este punto, la titular de la cartera de Seguridad, elevando el tono de voz, insistió: "No voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana. Prefiero como ministra asumir la responsabilidad y dejar que la Justicia investigue". "Necesito a esa institución para todo lo que estamos haciendo –continuó–, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Si lo primero que hacemos es tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, y echarle solo por el hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad". A este punto, Bullrich exclamó: "¡Me la banco yo! ¿Saben por qué? Porque eso siempre es lo que ha pasado en el país". Fuera del micrófono, y en medio de un creciente murmullo, la senadora González cruzó a la ministra de Seguridad por la forma en la que se estaba expresando. "Yo no patoteo y tengo respeto", dijo Bullrich al dirigirse a la legisladora. "¿Cómo voy a ser maleducada? No me diga maleducada. Estoy haciendo una posición política. Respétenme, toda la vida han hecho lo mismo", añadió la ministra en el marco del intercambio. Luego, Durango retoma la palabra tras el pedido de llamado a la calma de la presidenta de la comisión. "Yo no estaba pidiendo que lo tirara por la ventana, solo estaba pidiendo que lo separara", señaló la parlamentaria del Frente para la Victoria. "Sí, estaba pidiendo que lo tirara por la ventana", respondió Bullrich. "Eso es una interpretación suya", replicó Durango. Inmediatamente después de los entredichos, la ministra de Seguridad defendió la designación a Pablo Noceti y lo respaldó al definirlo como un "gran profesional" que se había desempeñado como asesor legislativo para su bloque en el Congreso. "Muchas personas de nuestra comunidad han tenido situaciones previas con la dictadura militar, como fue (Raúl) Zaffaroni, que fue juez en la dictadura y todos lo bancamos como juez de la Corte Suprema. Alicia Kirchner fue funcionaria de la dictadura en Santa Cruz, y todos permitimos que vivan en democracia. Midamos a todos con la misma vara", sostuvo la ministra de Seguridad. "Este intento de (cuestionar a) un abogado penalista por haber defendido a alguien y querer excluirlo de la vida cívica… bueno, hubiesen tenido la misma postura con todos los que tuvieron participación en la dictadura. Yo no lo excluyo, es un gran jefe de Gabinete", resaltó Bullrich. Fuente: Clarin