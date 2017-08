Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 16 Agosto 2017 18:53 Visto: 45 Twitter Mundo Deportan a un dominicano que viajó a Estados Unidos en el tren de aterrizaje de un avión Siomi Santos, de 26 años, fue arrestado por el FBI en el aeropuerto Internacional de Miami. El muchacho hizo la travesía desde Santo Domingo en el tren de aterrizaje de una aeronave de American Airlines. Un dominicano viajó como polizón a Miami en el tren de aterrizaje de un avión comercial de American Airlines, que salió desde Santo Domingo, en la República Dominicana. El joven fue identificado como Siomi Santos, de 26 años, que fue arrestado por autoridades del FBI y del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Santos fue detenido diez minutos después de salir del tren de aterrizaje de la aeronave, cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense con un pasaporte jamaiquino falso. El muchacho fue sometido a un riguroso control con unidades caninas y equipos detectores de explosivos, pero solo viajaba con la ropa puesta. Luego debió enfrentar un interrogatorio de casi cuatro horas. En el mismo contó que durmió en los depósitos de cargas del aeropuerto de Santo Domingo y aprovecho la escasa vigilancia para introducirse en el tren de aterrizaje del avión de American Airlines, que iba a partir a Miami. En un video divulgado por el FBI, se ve al muchacho indicando dónde, y en que posición, viajó en una travesía que tenía una sola finalidad: reunirse con su hermana. El propio Santos contó lo vivido: “Después de casi una hora de estar volando dentro del compartimiento entre las ruedas delanteras de la aeronave sentí frío y me temblaba todo el cuerpo, pero Dios me ayudó a soportar y pude llegar ileso, sin problemas”. El muchacho agregó que su hermana, que reside en New York, fue la persona que le envió el pasaporte jamaiquino, con el cual pretendió ingresar a Estados Unidos. Tras el interrogatorio, su sueño de encontrar a su hermana se desvaneció. El muchacho fue deportado a República Dominicana en el vuelo 1511 de la misma aerolínea norteamericana en la cual llegó. Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626