SeÃ±al de Sturzenegger sobre el dÃ³lar: no hay peligro de atraso cambiario

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 16 Agosto 2017 18:53 Visto: 44 Twitter Nacionales Señal de Sturzenegger sobre el dólar: no hay peligro de atraso cambiario En un evento organizado por la Cámara de Exportadores, el presidente del Banco Central aseguró que la flotación de la divisa es lo mejor que le puede pasar al sector. Y aseguró que las tasas seguirán altas para combatir la inflación En su primera aparición pública luego de las PASO, Federico Sturzenegger, dio varias pistas respecto a la marcha de la economía y el futuro de las principales variables financieras. En un evento por el Día de la Exportación, el titular del Banco Central dejó en claro que el dólar no se utilizará como ancla para contener los precios, no descartó nuevas subas de tasas para bajar la inflación y aseguró que el crecimiento es fundamental para reducir el déficit fiscal, evitando así un ajuste más brusco del gasto. El funcionario defendió el régimen de flotación cambiaria, luego de la fuerte intervención de las últimas dos semanas, cuando se vio obligado a vender USD 1.800 millones de reservas del Banco Central para contener a la divisa. Y aseguró que el traslado a precios por movimientos del tipo de cambio se achicó sustancialmente. "Entre 2011 y 2015 la correlación entre inflación y devaluación era del 73%. En contraste, desde diciembre de 2015 esa correlación se ubicó en el 18%. Con el tiempo –agregó- será cada vez más clara esta disociación". Por otra parte, destacó que para la autoridad monetaria la inflación sigue demasiado alta, aún a pesar de la baja en relación al año anterior, confirmando la meta del 10% para el 2018. (con 7% de piso y 12% de techo). "Pese a la reducción de mayo y junio, no estamos conformes. Vamos a mantener la política monetaria contractiva y si es necesario la profundizaremos", aseguró, abriendo la puerta para un aumento adicional de las taas de interés. Éstas fueron otras definiciones que dejó el titular del Central en el encuentro organizado por la Cámara de Exportadores de la Argentina: * "Este esquema de flotación les garantiza que el tipo de cambio va a estar más o menos en los niveles adecuados. Eso les brinda a ustedes, los exportadores, mucha tranquilidad de cara al futuro". * "El tipo de cambio real multilateral se encuentra 23% más alto que el vigente antes de la eliminación del cepo. Y prácticamente igual que el nivel de hace un año". * "En relación con Brasil, uno de nuestros principales socios comerciales, el tipo de cambio está 46% más depreciado que antes de la apertura del cepo". * "A partir del 2 de marzo, el BCRA comenzó un nuevo ciclo de contracción monetaria. La persistencia de la inflación núcleo nos convenció que debíamos seguir firmes en esa postura. Hoy creemos que es indispensable mantenerse para acercar la desinflación a los valores que buscamos". * "La Argentina trató un sinnúmero de veces el tipo de cambio como ancla, con resultados a la larga desastrosos. Sobre todo para el sector exportador". * "El acceso general al financiamiento está aumentando a tasas muy elevadas. No sólo los préstamos hipotecarios, los prendarios y personales, que están creciendo a tasas del 41%, 64% y 55% respectivamente. También el crédito comercial total en julio aumentó 45% respecto del año anterior". Fuente: Infobae

