Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 16 Agosto 2017 18:53 Visto: 45 Twitter Nacionales Detuvieron a dos ex jefes de Aduana por simular mudanzas para encubrir maniobras de contrabando Eduardo Bernardi y Edgardo Paolucci ya estaban siendo investigados en otras causas El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó detener en las últimas horas a los ex directores de la Aduana Eduardo Bernardi y Edgardo Paolucci en el marco de una causa que investiga una maniobra de contrabando por medio de mudanzas simuladas desde el exterior. En total, el magistrado ordenó detener a unas 14 personas, entre ellos varios ex funcionarios aduaneros. Paolucci era director de fiscalización y operativa aduanera y ya estuvo detenido en el marco de la causa que lleva adelante el juez Marcelo Aguinsky por la mafia de los contenedores. Aunque tiene procesamiento confirmado, la Cámara ordenó su excarcelación en la feria de enero, confirmaron a Infobae fuentes judiciales. El ex funcionario aduanero era una pieza clave de la maniobra que incluye al cuñado de Julio De Vido, Claudio 'Mono' Minnicelli, y al empresario Oldemar 'Cuqui' Barreiro Laborda. En los tiempos del kirchnerismo, Paolucci se disputaba el poder dentro de la Aduana con Bernardi, a quien la Justicia le secuestró USD 500 mil en su casa durante un allanamiento y en las escuchas judiciales aparece con el apodo de "Pekerman". Ambos eran subordinados del ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas Daniel Santana. El juez Amarante también ordenó detener a César Alejandro Ayala, Alberto Jiménez, Héctor Daniel López, Graciela Noelia Vessella, Leonardo Savi, David Elías Kyselycia, Pedro Edmundo Gómez, Gustavo Daniel Pelegrina, Maximiliano Ciappina, Alfredo Muzio y Julio Carlos María Loscalzo En la causa estaba siendo investigado Jorge Silva, ex funcionario de la SIDE que se suicidó en los últimos días, según informó Clarín. La investigación tuvo un vuelco cuando otro de los investigados pidió transformarse en un arrepentido y dio información clave sobre la maniobra que implicaría un contrabando por 1.600 millones de pesos. Fuente: Infobae

