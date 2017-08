Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 16 Agosto 2017 18:53 Visto: 42 Twitter Nacionales Un adolescente tenía el teléfono de Anahí y dijo: "Me lo regaló mi papá" Dieron con él luego de que se activara el IMEI del equipo. El padre del chico fue detenido por encubrimiento. Fue en José M. Jorge al 400, en Llavallol, apenas a unos 800 metros de la estación Santa Catalina y muy cerca de donde apareció el cadáver de Anahí Benítez (16). Allí se activó el celular de la adolescente en las últimas horas con otro chip, y enseguida los investigadores allanaron el lugar. Era la casa de un jubilado de 70 años, donde uno de sus nietos, un chico de 17 años, dijo sobre el aparato: "Me lo regaló mi papá". Fuentes del caso informaron a Clarín el papá del adolescente, un hombre de 40 años, fue aprehendido por el delito de "encubrimiento agravado"; y que por el momento sólo dijo que "halló el teléfono en un baldío de su cuadra, que fue allanado al igual que su domicilio". Esto ocurrió en Oliden al 1200, en Lomas de Zamora. Todo comenzó cerca de las 8 de hoy, cuando una comisión de la Policía Bonaerense y las fiscales de la UFI 2 especializada en Femicidios rompieron la monotonía de la cuadra de José M. Jorge, entre Madrid y Santa Teresita, un barrio lomense conmocionado por el crimen de Anahí ya que el cuerpo de la chica fue hallado a unos 800 metros de allí. En esa cuadra de Jorge al 400, hay una propiedad que tiene tres PH. En el departamento del medio vive Miguel, un jubilado de unos 70 años, padre de siete hijos que últimamente convivía con una de las más chicas, Karina (33), y sus dos nietos. Desde ese lugar, los investigadores que estaban atentos a ver si se activaba el teléfono de Anahí obtuvieron la señal del IMEI del aparato esta semana. "Se activó con una llamada estos últimos días y entonces comenzó la búsqueda en la zona donde marcaba la antena hasta que se llegó al domicilio", indicaron las fuentes. Según el Ente Nacional de Comunicaciones: “El IMEI (International Mobile Equipment Identity, en español Identidad Internacional de Equipo Móvil) es un código pre-grabado por el fabricante del teléfono móvil. Este código identifica al dispositivo a nivel mundial”. Algo así como el ADN del aparato, tenga o no chip. Y, en caso de robo, uno puede pedir a su compañía que lo bloquee para que nadie puede utilizarlo. “Nos llamó un vecino porque había policías en la puerta de la casa de mi viejo, pero no sabemos nada más que eso”, fue lo que dijo uno de los hijos del jubilado al que le allanaban el PH en diálogo con C5N este mediodía mientras se hacía el operativo encabezado por las fiscales de la causa, Verónica Pérez y Fabiola Juanatey. También aclaró que no había podido hablar con su hermana, quien se había mudado hacía poco y por unos días con su papá. Lo cierto es que, según las fuentes, en esa propiedad el aparato lo tenía un nieto de Miguel, un adolescente de 17 años, quien contó a los investigadores que se lo había regalado su padre días atrás. Por ello, se dispusieron una serie de peritajes en el lugar y también en otros domicilios: Molina Arrotea al 2500, Oliden al 1200 (la casa del padre del chico que tenía el teléfono de Anahí) y al 2400 de Lomas de Zamora. Cuando los investigadores llegaron a la casa del papá del adolescente que tenía el celular de Anahí, el hombre "les dijo que lo había encontrado en un baldío que hay en la cuadra de su casa. Sólo eso, y quedó aprehendido por el delito de encubrimiento agravado". Por ello, la división de la Policía Científica también realizó procedimientos en el baldío de la calle Oliden señalado por el sospechoso. Mientras, se investigan si este hombre conoce a Marcos Bazán, el único detenido que tiene el caso por el crimen de Anahí, y si su hijo tenía relación con algún adolescente amigo de la chica asesinada. Mientras esto sucedía, familiares y amigos de Bazán realizaban este mediodía una marcha frente a los Tribunales de Lomas de Zamora para reclamar la libertad del imputado, al considerar que se trata de "un perejil". "Queremos Justicia real, no perejiles", señala un cartel con el que convocaron a la manifestación los familiares del acusado. Fuente: Clarin

