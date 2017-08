El SOEM eliminó la reelección indefinida

Walter Arévalo informó sobre la modificación de dos ítems del estatuto del SOEM. - eldiariodecatamarca.com.ar Así lo confirmó este miércoles Walter Arévalo, secretario general del gremio, al periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, una vez que concluyó la asamblea. Al respecto informó que se modificó el artículo 23 del estatuto que tiene que ver con la elección del secretario general y la comisión directiva, por el cual se determina que a partir de ahora solo se podrá acceder a dos mandatos consecutivos de cuatro años. “De esta manera se termina la posibilidad de la reelección indefinida en los cargos para darle una verdadera vida democrática al gremio y permitir la sucesión con renovación y no dar lugar a la perpetuidad en la conducción”-aseguró. Además Arévalo destacó que se modificó el artículo 87 donde se establece que en caso de presentarse dos o más candidatos a la conducción, el que termine en segundo lugar tendrá representación en la Junta de Fiscalización. Por otra parte destacó que se “hizo un agregado al estatuto donde se deja establecido que si pretende modificar estos artículos, se va a necesitar los dos tercios del total de los afilados para su aprobación sobre un total de 1200”. Finalmente el titular del SOEM aclaró que no están alejados de la CGT. “Que no estemos en la conducción no significa que sigamos adheridos. Lo que pasa es que no se hizo una normalización, se hizo una rejuntada de dirigentes para distribuir los cargos”. En tal sentido adelantó que el próximo 22 de agosto en horas de la mañana marcharán desde la sede del SOEM hasta la CGT local para demostrarles “a algunos dirigentes porqué no quisimos ser parte de esta conducción”.