Este viernes comienza el torneo Anual

La primera fecha se desarrollará hasta el domingo en distintos escenarios del valle central según el fixture aprobado por el Consejo Directivo.

Arranca el fútbol de la Liga Capitalina con la disputa del torneo Anual 2017. - eldiariodecatamarca.com.ar Luego de la disputa del torneo Preparación llegó la hora del Anual 2017 en la Liga Catamarqueña de fútbol. El viernes 18 será el día indicado para el arranque y se estará jugando en doble jornada en el estadio Malvinas Argentinas. El resto de la primera fecha se completará entre sábado y domingo con partidos en la cancha de Villa Cubas, Polideportivo Chumbicha y el estadio del Norte, salvo cuando Policial juegue por el Federal B. Partidos Viernes 18-08

Estadio Malvinas Argentinas

14.15 Salta Central vs CAI Huillapima

16.15 San Lorenzo vs Policial Sábado 19-08

Estadio Malvinas Argentinas

14.15 Chacarita vs Rivadavia

16.15 Defensores del Norte vs Vélez Sarsfield Polideportivo Chumbicha

16.00 Ferro vs Estudiantes Cancha de Villa Cubas

15.30 Villa Cubas vs Tesorieri Domingo 20-08

Cancha Villa Cubas

14.15 Parque Daza vs CAI capital

16.15 Juventud Unida SR vs Sarmiento

