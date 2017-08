Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 16 Agosto 2017 10:17 Visto: 52 Twitter Nacionales Patricia Bullrich sobre la desaparición de Maldonado: "Nuestro Gobierno no avalaría violencia en Gendarmería" La Ministra de Seguridad brinda un informe ante la comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado. "Hay que lograr entre todos abrirnos a todas las posibilidades de hipótesis y buscar a Santiago sin prejuicios", planteó La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se encuentra en la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico para informar sobre la desaparición de Santiago Maldonado, el joven que fue visto por última vez el pasado 1 de agosto tras un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche de Pu Lof, en Resistencia Cushamen de Chubut. Desde las 9, la funcionaria explica a los senadores sobre las medidas dispuestas por el Ejecutivo para investigar la desaparición de Maldonado que, según testigos, ocurrió en el marco de un operativo que realizaban miembros de Gendarmería nacional. "Nuestro Gobierno de ninguna manera podría avalar algún tipo de situación de violencia en la Gendarmeria nacional. No tenemos indicios de que la Gendarmería haya actuado con violencia y haya tenido algún detenido, pero tampoco nos cerramos a que pudo haber sucedido algo", aseguró Bullrich durante su informe. En tanto, señaló la necesidad de "lograr entre todos abrirnos a todas las posibilidades de hipótesis y buscar a Santiago sin prejuicios", y reveló que desde su área se coordinó un trabajo con la Dirección de Violencia Institucional. "Enviamos un equipo de psicólogos sociales que hicieron un trabajo con los 40 gendarmes que estuvieron en el lugar para entrevisarlos, uno por uno, y no hemos visto contradicciones". Maldonado fue buscado por Gendarmería y la Policía Federal en operativos realizados en las localidades mendocinas de San Rafael, Godoy Cruz y San Martín, donde vecinos denunciaron haberlo visto, pero las fuerzas de seguridad no pudieron confirmar su presencia. En las últimas horas, la cuñada de Maldonado, Andrea Antico, señaló en declaraciones a medios de Chubut que entregaron ante la Justicia las muestras "para que se haga el ADN y se tomaron todos los recaudos para que se haga el cotejo de las cosas que se encontraron" en el destacamento de Gendarmería de la localidad rionegrina de El Bolsón. "Primero habría que investigar al victimario no a la víctima", advirtió. Y asimismo, destacó que "los testimonios ya están en la Justicia y todas las cosas que nos pidieron ya están. Hay que seguir avanzando porque esto se dilató tanto en 14 días que ni siquiera tenemos el listado de los gendarmes que participaron en el operativo". "Queremos que nos digan dónde está Santiago y se lo estamos reclamando al Estado y al juez que investiga porque la fuerza que actuó fue Gendarmería", sostuvo. La cuñada de Maldonado manifestó que "la última vez que Santiago fue visto por los testigos fue cuando lo subieron a una camioneta de Gendarmería". En ese sentido, expresó que la familia mantuvo un encuentro "con el secretario de Seguridad y fue una reunión muy desafortunada porque la figura de Santiago es una desaparición forzada de persona y no un extravío, por lo que hay que investigar a Gendarmería y no a la familia o amigos". Fuente: Infobae

