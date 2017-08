Desde este miÃ©rcoles rige un nuevo aumento en los peajes de las autopistas porteÃ±as

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 16 Agosto 2017 09:20 Visto: 61 Twitter Nacionales Desde este miércoles rige un nuevo aumento en los peajes de las autopistas porteñas Desde este miércoles rige un nuevo cuadro tarifario en los peajes de las autopistas porteñas y la suba es del 37% en promedio. La justicia porteña aprobó un nuevo cuadro tarifario para las autopistas de la ciudad de Buenos Aires -Illia, 25 de Mayo y Perito Moreno- que comenzará a regir desde la madrugada del miércoles y modifica las definidas el 5 de agosto último. La medida tiene lugar luego de que la empresa concesionaria, Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), le pidiera a la jueza Elena Liberatori que reconsiderara su resolución del 2 de agosto en la que fijaba topes de aumento del 28,8% para las tarifas respecto de las vigentes en febrero último. La medida adoptada por la jueza titular del juzgado N° 4 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, además de estipular aumentos, del 37% promedio, incluye el descuento del 15% para todos los usuarios de TelePASE propuesto por AUSA. Precios en las autopistas 25 de Mayo o Perito Moreno: Autos en hora pico, $50. Hora no pico, $35. Hora pico con TelePASE, $42,50. Hora no pico con TelePASE, $29,75. Precios en la autopista Illia: Autos hora pico, $25. Hora no pico, $15. Hora pico con TelePASE, $21, 25. Hora no pico con TelePASE, $12,75. El TelePASE puede tramitarse a través de la página web www.ausa.com.ar/telepase o desde el 0800-666-7277, de 9 a 13 y de 14 a 18.

Fuente: MinutoUno

