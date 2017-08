Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 15 Agosto 2017 20:55 Visto: 23 Twitter En la Cámara de Diputados Piden que legisladores respalden a la Gobernadora en el resguardo de los fondos de la provincia Ante el reclamo de la Provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano Bonaerense y que afectaría directamente a todas las provincias. La diputada Guerrero pidió el acompañamiento de la cámara baja a la postura de la Gobernadora.-eldiariodecatamarca.com.ar La diputada provincial del FPV-PJ, Cecilia Guerrero, presentó un proyecto de Declaración para que la Cámara de Diputados exprese el apoyo y respaldo a la Gobernadora Lucía Corpacci para garantizar que no se retraerán los recursos de Coparticipación Federal que llegan a nuestra provincia, frente al reclamo de Provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano Bonaerense. En la iniciativa, la presidenta del bloque oficialista expresa la preocupación por los efectos perjudiciales ocasionar a los recursos, derechos e intereses de nuestra provincia que una eventual sentencia favorable que pudiera dictarse en la causa judicial iniciada por la Provincia de Buenos Aires, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la eliminación del tope del Fondo del Conurbano Bonaerense. Guerrero pide que la cámara baja local exprese el anhelo de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional garanticen a Catamarca que los recursos que se le distribuyen por la coparticipación de impuestos federales no serán detraídos ni disminuidos de ninguna forma, como consecuencia o efectos del resultado al que se arribare en dicha causa

judicial. Asimismo declarar el “más absoluto respaldo a las acciones y gestiones realizadas y a realizar por el Gobierno de Catamarca, en orden a la defensa irrestricta de los recursos, derechos e intereses de la Provincia”. La legisladora afirma que esta controversia suscitada en orden al Fondo del Conurbano Bonaerense se ha erigido en una cuestión nacional, de directa incidencia en todas las provincias argentinas. “En la medida en que se incremente la participación de la Provincia de Buenos Aires en la distribución de los fondos coparticipables, se afectaría proporcionalmente los ingresos de las demás provincias, incluida nuestra Catamarca”, detalla. Por esta situación, enfatiza que la Gobernadora Lucía Corpacci advirtió que de hacerse lugar al reclamo de su par bonaerense, se afectaría directamente a los ciudadanos de nuestra provincia por lo que hizo un fuerte llamado a levantar la bandera de la defensa de los intereses de Catamarca, que no es otra que la de los derechos de todos los catamarqueños. “En consonancia con lo planteado por la Sra. Gobernadora, creo fundamental que nuestra Cámara baja, que representa al Pueblo de la Provincia de Catamarca, emita un pronunciamiento claro y contundente en defensa de los derechos de Catamarca y todos sus habitantes, respaldando la posición del Poder Ejecutivo Provincial frente a la avanzada bonaerense de reclamar la restitución del Fondo del Conurbano, a costa de los recursos destinados a las provincias argentinas, que desfinanciarían las arcas provinciales”, concluye la diputada Cecilia Guerrero.

