Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 15 Agosto 2017 20:29 Visto: 149 Twitter PASO 2017 Aseguran que el FJV ganó en Belén El senador provincial, Jorge Solá Jais, aseguró que el Frente Justicialista para la Victoria se impuso en el departamento de Belén por casi mil votos de diferencia. Las diferencias de imagen entre las actas y los telegramas impactaron en los resultados provisorios.- “En los cómputos finales hubo una diferencia de 970 votos diputados nacionales y 1.110 votos para diputados provinciales para el FJV”, aseguraron desde el sector del senador provincial Jorge Solá Jais. Según explicó el legislador, se trata de un error entre quienes participaron en las mesas: “Los presidentes y fiscales de mesa que confeccionaron las actas escribieron los números en los casilleros grises los datos finales y no hay que consignar nada en los casilleros grises del acta, solo van en los casilleros blancos y en el fax que llega a Buenos Aires no sale nada y queda en 0 votos”. Además, indicó que “esto genera un problema técnico porque cuando se pasa el telegrama original por fax las partes grises se ven negras y no se lee”. Asimismo, la diferencia de votos que aventaja al FJV en Belén “se va a resolver en el recuento de votos”. Por otra parte, Solá Jais aseguró que se empezará a trabajar para que los integrantes de las mesas, sobre todo con los fiscales para, para que tengan los cuidados necesarios con las actas y no consignar datos en las partes grises. Para finalizar, aclaró que ya se hizo las presentaciones necesarias frente al Justicia Federal con competencia electoral porque el porcentaje de votos obtenidos pueden varias de la misma manera ante los telegramas que se cargaron en el escrutinio provisorio de Andalgalá, Capital y Santa Rosa.

