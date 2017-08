Megafraude: Habría expedientes adulterados en la causa

Los expedientes que se encuentran en el cuerpo de la causa estarían adulterados.-eldiariodecatamarca.com.ar Fuentes ligadas a la causa conocida como el Megafraude de Desarrollo Social le confirmaron a El Diario de Catamarca que existirían expedientes que habrían sido adulterados con la intención de desviar la investigación que tiene como imputados a ex funcionarios de la primera gestión del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Según la información a la que pudo tener acceso en exclusiva este medio, una de las imputadas en la mega causa, Susana de la Colina, habría advertido que algunos expedientes del Ministerio de Desarrollo Social que se encontraban bajo investigación presentarían serias irregularidades, como sellos de fojas borrados, números adulterados y facturas modificadas.



Por tal motivo, de la Colina habría solicitado la participación de peritos de la justicia para que auditen los expedientes, que habría arrojado como resultado la confirmación de que los documentos se encontrarían con serias irregularidades.



El juicio debía iniciar este 16 de agosto en la causa conocida como el "Megafraude de Desarrollo Social” en la Cámara Penal 1. Sin embargo, el inicio fue postergado por diferentes presentaciones realizadas por la defensa de algunos de los imputados. En la mencionada causa hay diez imputados, entre ellos el ex secretario de Desarrollo Social durante el primer tramo de la primera gestión Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, el ex director de Políticas Juveniles, Ariel Regina y los titulares de las fundaciones involucradas.



La imputación alcanza también a una ex empleada de Desarrollo Social, María Barros de Voget, y a ex funcionarios del Ministerio de Hacienda Guillermo López, Liliana del Valle Jalil de Barrera, la mencionada Susana de la Colina y el ex contador de la Provincia, Juan Barrios.



Cabe recordar que la causa investiga la responsabilidad de ex funcionarios, empleados del Estado y empresarios por la contratación de cursos de capacitación que no se realizaban o se concretaban sin el número de asistentes declarado, y por los que se pagaban abultadas sumas de dinero.



