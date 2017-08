Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 15 Agosto 2017 18:15 Visto: 41 Twitter Nacionales El día después de las elecciones: suba de jubilaciones, obras y análisis de datos El oficialismo estudia hoy los datos del domingo para ver dónde concentrar anuncios e inauguraciones, antes de lanzar la próxima etapa de campaña. Esta semana será tiempo de analizar los datos del domingo en detalle. Y luego, ponerse a trabajar en los lugares donde esas mediciones marquen que es necesario. Habrá anuncios, inauguraciones, mucha gestión. Así definen en estas horas en el Gobierno cómo encarar los días que vienen, de cara a octubre. "Los datos de las elecciones dejan mucho para estudiar, hay que ver dónde se puede crecer, dónde tenemos que estar más presentes", dicen en el entorno de María Eugenia Vidal. Allí celebran ante todo que en la Provincia "ganamos en 101 municipios, aunque gobernamos 69; mientras que Cristina ganó en 30, cuando gobierna 41". Ahora tienen que mirar con detalles en qué distritos "hay más margen para crecer", y hacia allí apuntarán. ¿Cómo? Con la presencia de la gobernadora en cada una de esas localidades. "Tenemos más de 1.000 obras en marcha, y muchas de ellas se terminaron en último mes, pero no se pudieron anunciar por las restricciones de la campaña -continúan las mismas fuentes-. Ahora lo vamos a hacer". ¿Serán los anuncios de Vidal los únicos? No, desde la Nación también habrá en estos días actos de gestión con impronta positiva. Por caso, el presidente Mauricio Macri pidió la semana pasada demorar para ésta el anuncio de la suba de las jubilaciones. Es la actualización que fija la ley, que se aplica dos veces al año. La de setiembre siempre se informa durante agosto, cuando ya se tiene el cálculo del ajuste. Estuvo días atrás, y el Presidente lo anunciaría probablemente mañana. Dará más del 10%, por arriba de la inflación, dicen en la Casa Rosada. "Ahora es tiempo de gestión, gestión, gestión", insisten en el entorno de Macri. "Estamos en las mejores condiciones para ganar en la carrera de verdad, que es la de octubre, no la del domingo, que fue como un ensayo general -continúan-. Estamos en una ola de crecimiento de apoyo que se mostró en tantos distritos que ganamos; en la ruptura de nudos de hegemonía como San Luis, como La Pampa, como la capital de Formosa. Y ahora tenemos que alimentar esa ola". ¿Qué es lo que piensan hacer para "alimentar esa ola"? Actos de gobierno, anuncios. De acá hasta el 17 de setiembre (fecha formal del comienzo de campaña para octubre) será todo visita a obras, inauguraciones, proyectos. Buenas noticias. Ese día comienza otra vez la campaña, y volverán a concentrarse en los formatos clásicos con candidatos. De aquí al 17 de setiembre, en la Provincia, por ejemplo, habrá anuncios de compra de ambulancias para el SAME (quieren que llegue a 7 millones de habitantes), inauguraciones de asfaltos y cloacas, la extensión del número de emergencias 911 a todo el territorio bonaerense, el completamiento del programa de un chaleco antibalas por cada policía. Seguridad, salud, infraestructura. La agenda económica la dejan en manos de la Nación: serán los datos de crecimiento, la inflación que hoy se mueve a un ritmo del 1,6%, la vuelta atrás de parte de la disparada del dólar. "Ese será nuestro viento de cola, ahora los números económicos nos jugarán a favor", coinciden en La Plata y la Casa Rosada. Con esa estrategia de "una semana de análisis de datos, tres semanas de anuncios e inauguraciones y luego otra vez la campaña", en el oficialismo creen que podrán ganar el impulso final para romper el virtual empate de la provincia de Buenos Aires. "Es que nosotros tenemos más potencialidad para crecer que Cristina", dicen en la Rosada. Para sostener el argumento señalan que los candidatos de Cambiemos tienen ahora un nivel de conocimiento que no tenían antes de las PASO. Sucede con Esteban Bullrich, pero también con muchos del interior, como Albor Cantard, el santafecino, que salió segundo pese a que tenía un nivel de desconocimiento altísimo". Fuente: Clarin

