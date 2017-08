Donald Trump felicitÃ³ al Gobierno por el resultado en las primarias

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 15 Agosto 2017 18:15 Visto: 44 Twitter Nacionales Donald Trump felicitó al Gobierno por el resultado en las primarias El mensaje fue transmitido por el vicepresidente Mike Pence a su par Gabriela Michetti La vicepresidente Gabriela Michetti se reunió hoy con su par norteamericano Mike Pence, quien transmitió las felicitaciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump al gobierno de Mauricio Macri por el resultado de las elecciones PASO, en donde Cambiemos obtuvo una amplia victoria en diez provincias. "El presidente Trump nos mandó sus felicitaciones por el resultado electoral y, en broma, el vicepresidente Pence nos dijo que como cábala para las generales de octubre va a volver a venir él mismo para que se dé el mismo resultado", dijo Michetti tras las reunión. A la vez, la vicepresidente remarcó que en ningún momento de su encuentro con Pence se habló de la ex presidente Cristina Kirchner en función del reciente resultado electoral. Pence se reunió con Michetti en la Casa Rosada luego del encuentro que Macri mantuvo con el vicepresidente norteamericano en la residencia de Olivos. Durante la reunión de la vicepresidente con Pence se abordaron temas regionales y bilaterales y se detalló también que hablaron del rol más preponderante hacia la ciudadanía que deberían tener los vicepresidentes en el mundo. Al evaluar las relaciones bilaterales, Michetti aseguró: "Quedó en claro que Argentina será un socio estratégico de Estados Unidos en la región". Reiteró, no obstante, que el gobierno argentino no piensa en una acción militar para solucionar la crisis de Venezuela, tal como plantean los Estados Unidos. Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626