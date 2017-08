Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 15 Agosto 2017 13:15 Visto: 149 Twitter Sin fecha Se postergó el juicio por el mega-fraude en Desarrollo Social El debate tenía que comenzar este miércoles 16 y están imputados ex funcionarios de la primera gestión del ex gobernador Brizuela del Moral. Ariel Regina y Córdoba Molas: El juicio por el mega-fraude en 2004 sigue en espera: ahora se volvió a suspender. - eldiariodecatamarca.com.ar El debate se iba a realizar en la Cámara Penal Nº 1 pero fuentes judiciales adelantaron que se suspendió hasta una nueva convocatoria y así lo confirmó a EL DIARIO DE CATAMARCA el abogado Enrique Liljedahl, defensor de uno de los imputados. Al respecto informó que el juicio se postergó “por planteos realizados por la defensa de dos de los acusados, pero nosotros no realizamos ninguna presentación, así que ahora esperaremos la nueva fecha”. La causa, que se inició en el año 2004 y en el cual están imputados ex funcionarios, empresarios y capacitadores por un fraude superior a los 5 millones de pesos en ese entonces, lleva más de 13 años en la Justicia. Durante todo el proceso hubo apelaciones. Entre los imputados figuran el ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas; el ex contador de la provincia Juan Andrés Barrios; los empresarios Carlos Arriazu y Hugo Diamante entre otros. La justicia trata de establecer a los responsables de la triangulación entre Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda y dos fundaciones que cobraron alrededor de $5 millones por el supuesto dictado de cursos de capacitación en ese año.

