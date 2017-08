Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 15 Agosto 2017 11:24 Visto: 272 Twitter En las Mil Viviendas Se subió a la red de energía y amenazó suicidarse Se trata de un hombre que intentó quitarse la vida desde la red eléctrica y tuvieron que intervenir la Policía, Bomberos, Defensa Civil, SAME y EC SAPEM por casi dos horas. En la esquina de Deodoro Maza y Caleta Olivia un hombre mantuvo en vilo a la gente, las fuerzas de seguridad y salud. - eldiariodecatamarca.com.ar El insólito episodio ocurrió alrededor de las 08:30 en la esquina de avenida Deodoro Maza y la calle Caleta Olivia cuando un hombre de 40 años se subió al tendido de la red de energía y amenazó con suicidarse con una soga. Además mostró un cuchillo con el cual dijo que si intentaban disuadirlo iba a cortar los cables por lo que los vecinos alertaron a la Policía y los Bomberos de esta situación, que congregó a gran cantidad de curiosos. Frente al complicado cuadro, porque esta persona hablaba y actuaba en forma incoherente, se convocó al SAME y a la empresa EC SAPEM, quienes de inmediato procedieron al corte de energía en todo el sector. Finalmente y tras una hora y media del accionar de mediadores de la Policía, el hombre desistió de su intento y se bajó por sus propios medios donde fue atendido por personal del SAME que dispuso su traslado al Hospital de Urgencias. Según los primeros informes y lo aportado por familiares, esta persona padece un cierto desequilibrio psicológico y se encontraba bajo los efectos de medicamentos cuando tomó la determinación. Intervino la fiscalía de turno, desde donde se ordenó se le realicen unas serie de estudios para saber el estado físico y mental de esta persona y que luego se de intervención al área de Salud Mental.

