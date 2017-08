Estas 12 superbacterias representan la mayor amenaza para la salud, segÃºn la OMS

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 15 Agosto 2017 11:15 Visto: 93 Twitter Salud Estas 12 superbacterias representan la mayor amenaza para la salud, según la OMS La Organización Mundial de la Salud ha anunciado la primera lista de "patógenos prioritarios" resistentes a los antibióticos, con 12 familias de bacterias que, según los expertos de la agencia, representan la mayor amenaza para la salud humana y matan a millones de personas cada año. La lista se divide en tres categorías, priorizadas por la urgencia de la necesidad de nuevos antibióticos. El propósito es guiar y promover la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos, según informaciones de los funcionarios. La mayoría de los patógenos están entre las casi dos docenas de microbios resistentes a los antibióticos que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtieron, en un informe de 2013, que podrían causar consecuencias potencialmente catastróficas si el país no actuaba rápidamente para combatir la creciente amenaza de estas bacterias. "Esta lista no pretende asustar a la gente sobre la presencia de estas nuevas superbacterias" afirma Marie-Paul Kieny, asistente del director general de la OMS. "Su intención es señalar las prioridades de investigación y desarrollo para abordar las amenazas urgentes de salud pública", agrega al respecto. Las superbacterias que la OMS considera de máxima prioridad son responsables de infecciones graves y de altas tasas de mortalidad, especialmente entre aquellos pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, con ventiladores o catéteres sanguíneos, así como entre los receptores de transplante o las personas sometidas a quimioterapia. Aunque estos patógenos no están muy extendidos, "la carga para la sociedad es alarmante". En el grupo de mayor prioridad está la CRE, las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos, que los funcionarios de salud de Estados Unidos han denominado como "una bacteria de pesadilla". En algunos casos ha matado hasta el 50 por ciento de los pacientes que se han infectado. Una anciana de Nevada murió el año pasado al contraer una infección causada por la CRE, resistente a los 26 antibióticos disponibles en Estados Unidos. En este sector aparatado se incluye el acinetobacter baumannii. Las infecciones asociadas a esta bacteria suele ocurrir en la UCI y en entornos con pacientes muy enfermos. También se menciona las psudomonas aeruginosa, que puede extenderse por las manos de los trabajadores de la salud o por equipos que se contaminan o que no se limpian adecuadamente. La lista de la OMS se realizó después de una cumbre, celebrada en el otoño del pasado, que versó sobre las superbacterias. Fue la cuarta vez que se abordaba un problema de salud en la Asamblea General de la ONU. Otras bacterias que causan enfermedades más comunes, como la gonorrea o la intoxicación por salmonella, están en un nivel más bajo. Aunque no están asociadas a unas tasas de mortalidad significativas, "tienen un dramático impacto económico y de salud, sobretodo en los países de bajos ingresos", alerto Kieny. En los últimos tiempos ha habido más interés e inversión en la investigación de antibióticos debido a la creciente amenaza que plantea la resistencia a estos productos químicos. "Tenemos que ceñirnos específicamente a una gama mucho más pequeña de bacterias", comentó Kieny aludiendo a los tres patógenos de mayor prioridad. Las compañías farmacéuticas también han tendido a centrarse en las productos que generan menos resistencia, de acuerdo a Evelina Tacconelli, que dirige la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Tübingen en Alemania y que ayudó a la OMS a desarrollar la lista. En comparación, las bacterias colonizan con mayor frecuencia los depósitos intestinales y pueden causar sepsis o infecciones severas en el sistema urinario, especialmente entre los pacientes ancianos. No se han descubierto nuevas clases de antibióticos que hayan llegado al mercado desde 1984, según el proyecto de resistencia a antibióticos del Pew Charitable Trust. Las previsiones indican que no hay suficientes medicamentos para satisfacer las necesidades futuras, según avanzó Allan Coukell, director de programas de salud de Pew. De los 40 antibióticos en desarrollo clínico en Estados Unidos, "menos de la mitad tienen el potencial para tratar los patógenos identificados por la OMS. La mayoría de ellos no llegará a la clínica por razones de eficacia o de seguridad, por lo que el panorama es sombrío", lamentó. Los datos históricos muestran que generalmente sólo uno de los cinco fármacos que llegan a la fase inicial de pruebas en los seres humanos recibirá la aprobación de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés). Desarrollar antibióticos para tratar infecciones bacterianas altamente resistentes es especialmente difícil porque solo un pequeño número de pacientes contrae estas infecciones y cumple con los requisitos para participar en ensayos clínicos tradicionales. En Estados Unidos, las infecciones resistentes a los antibióticos matan a unos 23,000 estadounidenses cada año, según el CDC. Las estimaciones globales son difíciles de realizar porque no existe un patrón uniforme que incluya la resistencia a los antimicrobianos en las causas de la muerte. Pero los expertos apuntan que las infecciones resistentes a los fármacos, especialmente las causadas por los patógenos más prioritarios de la OMS, duplican o triplican el riesgo de muerte. "Estamos hablando de millones de personas afectadas", apostilló. Aquí está la lista de la OMS: Prioridad 1: Crítica 1. Acinetobacter baumannii, carbapenem-resistant 2. Pseudomonas aeruginosa, carbapenem-resistant 3. Enterobacteriaceae, carbapenem-resistant, ESBL-producing Prioridad 2: Alta 4. Enterococcus faecium, vancomycin-resistant 5. Staphylococcus aureus, methicillin-resistant, vancomycin-intermediate and resistant 6. Helicobacter pylori, clarithromycin-resistant 7. Campylobacter spp., fluoroquinolone-resistant 8. Salmonellae, fluoroquinolone-resistant 9. Neisseria gonorrhoeae, cephalosporin-resistant, fluoroquinolone-resistant Prioridad 3: Media 10. Streptococcus pneumoniae, penicillin-non-susceptible 11. Haemophilus influenzae, ampicillin-resistant 12. Shigella spp., fluoroquinolone-resistant

Fuente: Infobae

