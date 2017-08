Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 15 Agosto 2017 10:33 Visto: 97 Twitter Nacionales Empresarios de EEUU llegaron junto al vice de Donald Trump con el foco puesto en futuras inversiones Mike Pence se reunirá con Mauricio Macri tras las PASO del domingo. No habrá anuncios en este viaje, pero los privados avanzan una una mesa de diálogo para potenciar el comercio bilateral A 48 horas del "empate técnico" que se registró en la provincia de Buenos Aires en las PASO, el presidente Mauricio Macri podrá hacer gala del resultado (y el guiño bueno de los mercados) ante la primera visita oficial del exterior post-elecciones. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llegó a la Argentina con una intensa agenda para profundizar las relaciones bilaterales, en un recorrido por algunos países de la región. A cuatro meses de la visita de Macri a Donald Trump en Washington aún quedan temas pendientes para destrabar en la parte comercial, como la exportación de limones y carne vacuna argentina hacia la primera economía del mundo, la importación de carne porcina y, ante todo, con una denuncia de dumping contra la Argentina por industriales del biodiésel de EEUU, que resolverá la Secretaría de Comercio a fin de mes. Más allá de la agenda de actividades entre funcionarios, un grupo de empresarios llegó a Buenos Aires con Pence para continuar con el memorándum de entendimiento entre la Cámara de Comercio de EEUU y el Foro de Convergencia Empresarial (FCE), que reúne a las principales asociaciones del país. Las empresas norteamericanas que se muestran interesadas en la Argentina son de distintos sectores, y en la lista se encuentran Lockheed Martin, Clorox, Boeing, HSBC, Monsanto, DHL, Meflife, CH2M, Nike, AES Energy, Citi y Exxon Mobile, entre otras, junto a Amcham Argentina, quien organizó un encuentro para aceitar las relaciones. En este viaje no se producirán nuevos anuncios de inversión en la Argentina, sino que se reforzará el diálogo. "La idea de esta mesa de diálogo entre privados es ser un vehículo que acelere la llegada de inversiones", dijo Alejandro Díaz, presidente de la Amcham, en diálogo con Infobae. La clave es complementar el trabajo y adelantarse ante ciertas problemáticas que puedan surgir a la hora de hacer negocios e inversiones. Se busca un esquema de productividad económica para generar nuevos empleos, e identificar y resolver retos comerciales antes de que se conviertan en conflictos. "El objetivo es seguir apostando por una mesa de diálogo entre privados, y hablar con los Estados de forma organizada y cuando sea necesario", aseguró Miguel Blanco, presidente del Foro, en diálogo con Infobae. ¿Esto qué significa? Las empresas norteamericanas ya radicadas ratificarán su intención de quedarse -y de aumentar las inversiones eventualmente-, y las que no están, buscarán oportunidades. Para las empresas argentinas, exportar hacia los EEUU si aún no lo hacen es otra de las cuestiones que se aborda en este grupo. Las relacionadas al agro están interesadas. Ambas partes habían firmado el memorándum en la visita de Macri a Washington en febrero, por lo que será un nuevo encuentro para reforzar esta agenda en común. Myron Brilliant, vicepresidente de la Cámara de Comercio de EEUU, también llegó a la Argentina con agenda compartida con Pence y algunas actividades distintas, con el foco en las futuras inversiones. Con todo, a las 18.30 de hoy habrá un cóctel en el Palacio Duhau en el que participarán 80 empresarios, y permitirá seguir desarrollando este espacio. Antes de ese encuentro, irán a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a escuchar un discurso de Pence, en el marco de su visita oficial. Fuente: Infobae

