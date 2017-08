El intendente RaÃºl Jalil convocÃ³ a una reuniÃ³n urgente de su gabinete

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 15 Agosto 2017 09:16 Visto: 740 Twitter Tras la derrota de su lista en las PASO El intendente Raúl Jalil convocó a una reunión urgente de su gabinete Luego que la mayoría de sus funcionarios no lograron imponerse en la elección del domingo, el jefe comunal tuvo un áspero encuentro con sus colaboradores. El intendente Raúl Jalil convocó a sus colaboradores para analizar la derrota de su lista. -eldiariodecatamarca.com.ar Es que el resultado electoral de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, PASO, le volvieron a dar un cachetazo a su intención de colocar en los lugares expectantes a miembros de su gabinete. Por caso la lista de pre candidatos a concejales que respondían a su mandato, encabezada por el presidente del Concejo Deliberante, Juan Cruz Miranda, no lograron entrar ni como para colocar al menos un concejal en la lista definitiva para octubre. De esta manera ni Miranda que encabezaba la lista Obras, Corazón y Progreso ni Juan Sigampa que comandaba la lista 22 de Junio, podrán buscar su reelección en octubre por cuanto fueron superados por los representantes de la nueva generación. Lo mismo sucedió con el resto de funcionarios que completaban la nómina y ahora deberán esperar hasta el final del mandato del intendente para saber si conseguirán seguir viviendo de la función pública después de diciembre de 2019. Los continuos desaciertos y abusos de poder perpetrados por funcionarios municipales como Rodrigo Molas y la entonces directora de Inspección General no quedaron en el olvido. Es que hace escasamente 40 días en un festival boxístico, organizado por el propio Molas y auspiciado por la Municipalidad con la firma del intendente, durante el mismo se hizo expendio de bebidas alcohólicas. Este hecho más un cúmulo de aprovechadas prebendas por los mismos funcionarios de su gabinete, concluyeron por eclosionar hasta en los propios becados y agentes municipales que no acompañaron con el voto a quienes se pusieron en una vidriera que más que, exhibirse para el éxito, dejaron traslucir sus abusos y como epílogo, el fracaso. NOTAS RELACIONADAS Raúl Jalil el gran perdedor de las PASO

