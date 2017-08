Elecciones PASO 2017. Por quÃ© la diferencia se achicÃ³ a 6.915 votos y quÃ© puede pasar con el resultado final

A las 6.55 dijeron basta. Con el 95,68% de las mesas escrutadas, la diferencia final entre la lista de Cambiemos y Unidad Ciudadana quedó en mínimos 6.915 votos a favor del oficialismo. Ocho centésimas. Nada. Esta mañana, el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, confirmó que el conteo pasa ahora a manos de la Justicia Electoral y catalogó el resultado como "empate técnico" entre la dupla Bullrich-González vs. Cristina-Taiana: 34,19% contra 34,11%. Clarín reconstruyó en base a fuentes oficiales y de Indra, la empresa que hace el recuento provisorio junto con el Correo Argentino, por qué esa diferencia se fue achicando con el correr de la madrugada y por qué se empezó a demorar la carga de datos. "El resultado final, con el escrutinio definitivo, puede cambiar, claro. La diferencia fue muy exigua. Puede variar el ganador, pero también puede agrandarse la diferencia a favor del oficialismo", aseguraron en el Gobierno, extremadamente cautos. Primer dato importante: en las últimas elecciones, el promedio de diferencia entre el escrutinio provisorio y el definitivo apenas superó el 0,20%. "En general fue 0,22%,, 0,23%. No es nada. Pero en este caso, puede ser suficiente para cambiar el resultado porque el provisorio terminó con una diferencia de 0,08%", explicó una fuente a Clarín. Segundo dato importante: los telegramas que quedaron sin contar, cerca de 1.500, no son de una zona en particular como para aventurar a qué candidato beneficiarían. "Son telegramas ilegibles o que tienen más votos que electores, y entonces hay que cotejarlos. O también pasa bastante de presidentes de mesa que guardan el telegrama adentro de la urna y una vez que la urna se cierra no se puede abrir salvo que lo disponga la Justicia", amplió otra fuente. Por qué se achicó la diferencia Es la pregunta ​que se hacen en ámbitos políticos pero también ciudadanos de a pie. Cuando arrancó la difusión del conteo provisorio, a las 21, como había prometido el Gobierno nacional, la distancia a favor de Cambiemos superaba los 5 puntos. Desde el oficialismo, de todos modos, en base a mesas testigos, ya hablaban a esa hora de una diferencia menor, de unos 3 puntos, siempre con ellos a favor. Le pifiaron. Hacia las 23, Cristina ya había quebrado esa barrera de 3 puntos y para la 1 de la mañana de este lunes, se acercaba a 2. Entre las 3 y pasadas las 4 vinieron los instantes de mayor incertidumbre y tensión, cuando la ex presidenta llegó a ponerse a 1 centésima de Bullrich. Para darle más dramatismo, cuando se suponía que podía pasar al frente, Cambiemos volvió a recuperarse, llegó a estirar otra vez la distancia por arriba de 1 décima y a las 6.55 quedó clavada en 6.915 votos (8 centésimas). "Los datos se fueron cargando como llegaron. Es mentira lo que dicen Cristina y el kirchnerismo que se manipularon. Si vos te fijás, en la primera vuelta y el bolotaje de 2015 ocurrió lo mismo. Los K, en este caso Scioli, mejoraron a la madrugada. El tema es que no fue una elección tan reñida como esta", justificaron en el Gobierno. Los antecedentes que citan son ciertos. Acaso la pregunta que surja es por qué con esas experiencias y si el resultado venía parejo salieron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal a instalar la idea de una victoria. ¿Reacción típica de la vieja política? La primera vuelta de 2015 fue particularmente bochornosa. Los datos salieron cerca de la medianoche, por orden de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Esperaba un triunfo de Scioli en primera vuelta que nunca llegó. El entonces histórico director electoral, el radical Alejandro Tullio, amenazó varias veces en renunciar esa noche. Aquel 25 de octubre, Clarín cerró su edición, ya de madrugada, con una exigua diferencia de 1,57 punto a favor de Scioli sobre Macri (36,35% vs. 34,78%), con el 89,68% de las mesas escrutadas. Cuando se completó el conteo, la diferencia final sería casi el doble a favor del candidato K: 2,93 puntos (37,08% vs 34,15%). Lo mismo ocurriría en el balotaje presidencial, algunas semanas después. ¿Por qué el peronismo mejora de madrugada contra Cambiemos? "No es que dejen de cargarse datos de una sección en particular, como la Tercera, que es la única que ganó Cristina. Pero sí pasa que dentro de todas las secciones, los telegramas de los barrios más alejados, que suelen apoyar al peronismo, tardan más en llegar a los centros de transmisión del Correo y por eso se demoran", justifican en el Gobierno. El mecanismo es simple: una vez que termina la votación, se confecciona el telegrama con los resultados. Luego, ese telegrama es llevado físicamente a alguno de los centros de transmisión del Correo, donde se escanean y se envían online a computadoras en el edificio central, donde se van cargando los datos. Por cada telegrama, se envían dos escaneos iguales para que los carguen dos personas distintas. Si el sistema detecta alguna diferencia entre lo que carga uno y otro se revisa. Si no, se sube automáticamente a la página que luego puede ver cualquier vecino. "Hoy hubo algún problema con scanners del Correo, y eso puede haber dificultado un poco, pero no demasiado. Y es mentira que no había data entry, es más sobraban. En cuanto a la carga de datos, la elección fue normal. De madrugada siempre se demoran porque van llegando telegramas sueltos, que por distintas razones se retrasaron. El tema es que ahora fue inédita la paridad. Pero el proceso fue normal", insistía esta madrugada a Clarín una fuente de Indra. Por qué puede cambiar el resultado Como se consignó más arriba, en este mismo artículo, la diferencia de apenas 8 centésimas es menor al promedio de variaciones entre los últimos escrutinios provisorios y los definitivos (cercanas a las 20 centésimas). En el Gobierno insisten es que no puede saberse una tendencia con las mesas que faltan, porque son "de toda la provincia". A favor de la esperanza de Cristina y sus militantes, la sección de la que más faltan cargar datos es la Tercera, la que incluye La Matanza. No se contabilizó el 5,4% de las mesas, algo por encima del promedio general (4,32%). Sutilezas que pueden ser vitales para una elección tan reñida. Ahora, el escrutinio definitivo estará a cargo de la Justicia Electoral de La Plata, que conduce el juez Juan Manuel Culotta. Se calcula que todo el proceso llevará al menos 15 días desde que arranque el conteo, mañana. Pero puede entorpecerse, sobre todo si los fiscales partidarios van presentando pedidos que obliguen a hacer revisiones más exhaustivas e incluso se puede abrir alguna urna donde haya muchas dudas con el telegrama. Por la paridad, se descuenta que habrá muchos reclamos. En general, la Justicia es remisa a abrir las urnas, para no generar precedentes que entorpezcan futuros procesos electorales. Desde la Cámara Nacional Electoral aclararon esta mañana a Clarín que "el escrutinio provisorio de anoche no tiene valor legal. Fue a modo informativo para los medios. En el día se hoy se está llevando a cabo el repliegue y mañana ya empezamos con el escrutinio definitivo, que es el que tiene carácter legal. Estaría concluido a fines de la semana próxima". Fuente: Clarin