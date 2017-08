El dÃ³lar se desplomÃ³ a $ 17,46 y ahora esperan que el Central intervenga para sostenerlo

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 14 Agosto 2017 18:39 Visto: 103 Twitter Nacionales El dólar se desplomó a $ 17,46 y ahora esperan que el Central intervenga para sostenerlo En algunos bancos se vendió a $ 17,40. El viernes cerró en torno a los $ 18. Por la demanda del último mes, el BCRA llegó a vender casi US$ 2.000 millones para ponerle un techo en $ 18. Luego de los récords alcistas que venía batiendo, el dólar finalmente empezó a bajar hoy, el día después de las primarias. Desde los $ 18 en que terminó la semana pasada, esta mañana a nivel minorista arrancó con caídas de hasta 60 centavos. Finalmente, cerró a $ 17,46. Hasta la semana pasada se hablaba de la "corrida" contra el dólar, pero ayer mismo empezaron a escucharse voces pidiendo que el Central intervenga -ahora comprando- para evitar una depreciación de la moneda estadounidense. Por aquello de la competitividad de las exportaciones argentinas. Recordaban el comentario del presidente Mauricio Macri, quien anoche, con los resultados favorables de las urnas, esperaba que el dólar "baje, pero no mucho". En el Banco Nación y en el Santander se ofrecía a $ 17,40, mientras que en el Provincia estaba a $ 17,45, en el Francés $ 17,46 y en el Galicia, $ 17,50. A nivel mayorista el dólar comenzó con un desplome de 57 centavos a $ 17,13, desde los $ 17,71 del cierre anterior. Hasta el viernes último, el Banco Central (BCRA) debió usar más de US$ 1.800 millones de sus reservas para contener el precio: el objetivo era que no superara los $ 18 antes de las PASO. La primera intervención fuerte fue el 28 de julio, cuando la cotización superó esa cifra. El jueves pasado la entidad vendió casi US$ 300 millones y el viernes, US$ 235 millones. Algunos analistas estiman que el Central espera que el resultado electoral positivo para el oficialismo le saque presión al dólar, aunque si eso no ocurriera la entidad podría acentuar la venta. Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626