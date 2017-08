PASO 2017: El Gobierno saliÃ³ a defender el polÃ©mico recuento de votos

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 14 Agosto 2017 18:07 Visto: 106 Twitter Nacionales PASO 2017: El Gobierno salió a defender el polémico recuento de votos Marcos Peña y Rogelio Frigerio hablaron en la Casa Rosada. "Fue una jornada de mucha paz, no tuvimos ninguna denuncia en ninguna provincia y los argentinos pudieron elegir en qué país quieren vivir, que es lo más importante", dijo esta tarde el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en una conferencia de prensa que compartió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Peña dijo que "este proceso electoral fue más transparente con estas herramientas obsoletas que tiene el sistema que en las elecciones anteriores, que estuvieron a cargo del otro gobierno" Así, el Gobierno salió a defender el polémico recuentos de votos de las elecciones primarias de anoche, que fue denunciado por el frente Unidad Ciudadana de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por una presunta manipulación en la carga de telegramas. El jefe de Gabinete no esquivó las denuncias K y señaló que "es gracioso, es consecuente con lo que ha venido haciendo la candidata" Cristina Fernández, "donde todos los problemas fueron provocados por ella y su gobierno". "Es un extremo de cinismo que aquéllos que lo hicieron al sistema ahora lo denuncien", marcó. "No se lo cree nadie, es parte de una estrategia electoral. Estamos absolutamente tranquilos que este proceso electoral al fue mas transparente, veloz y con menos problemas que cuando el kirchnerismo lo manejaba", lanzó. Peña reconoció hoy que "los votantes no son propiedad de ningún partido político", por lo que aseguró que "vamos a seguir trabajando para convocar a quienes tienen dudas, a quienes no nos votaron ayer o votaron por otras expresiones". Respecto al segundo tramo de la campaña hacia las generales de octubre, Peña anticipó que se van a "incorporar propuestas y contrastar con respecto a la campaña de 2015", para que el votante pueda reconocer si se cumplieron las promesas realizadas hace dos años. "Queremos sumar a más argentinos y sobre todo a bonaerenses a este proceso de cambio", dijo Peña durante una conferencia de prensa con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio en Casa Rosada, donde reiteró que desde el gobierno son "conscientes de que hay muchos que tienen dificultades, no han sido fáciles estos 19 meses". Fuente: Clarin

