Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 14 Agosto 2017 18:07 Visto: 118 Twitter Nacionales Comunicado de Cristina Kirchner: "Pretenden manipular el resultado electoral" "No vamos a parar hasta que cuenten todos los votos, porque sabemos que hemos ganado", advirtió la ex presidente La ex presidente Cristina Kirchner insistió en su reclamo de que hubo irregularidades en el conteo de votos de las PASO y en un comunicado sostuvo que el Gobierno "pretende manipular el resultado electoral". En el escrito, titulado "mensaje a la ciudadanía", la candidata a senadora sostuvo que el "Gobierno tiene la suma del poder público" y consideró que en la jornada electoral Cambiemos "planteó un plebiscito sobre el ajuste y lo perdió", ya que "dos de cada tres argentinos les han dicho que no". "Nos hemos enfrentado a un poder político que no solo controla el poder nacional, sino el provincial y el de la Ciudad de Buenos Aires. Un nivel de concentración extraordinario e inédito, que cuenta, además, con el apoyo de todos los centros de poder económico, mediático y judicial; y con una inversión publicitaria desmedida, casi obscena", señaló. En otra parte, reiteró las denuncias efectuadas durante la madrugada sobre una supuesta manipulación del recuento. "Ayer por la noche vivimos un hecho inaudito, insólito, vergonzante de manipulación política: intentaron ocultar la verdad, pero no van a poder", señaló al respecto. Y advirtió: "No vamos a parar hasta que se cuenten todos los votos, porque sabemos que hemos ganado. Cada voto cuenta, cada voto es parte de la soberanía popular". "Ahora solo nos queda esperar el escrutinio electoral definitivo. Podrán retrasar la carga de datos, podrán manipular de manera chicanera y tramposa la realidad, podrán alargar este escándalo 20 días más hasta el resultado definitivo, querrán crear una realidad paralela en los medios, buscarán ocultar, maquillar, distraer y confundir. Pero no van a poder", agregó. En cuanto a las posibilidades de cara al futuro del espacio que conduce, la ex mandataria consideró que Unidad Ciudadana "tiene la capacidad de competir contra la marca política más conocida y poderosa de la Argentina". Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626