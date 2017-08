AÃºn sin saber si podrÃ¡ ser candidato, Menem ganÃ³ las PASO en La Rioja

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 14 Agosto 2017 10:38 Visto: 108 Twitter PASO 2017 Aún sin saber si podrá ser candidato, Menem ganó las PASO en La Rioja El senador Carlos Menem busca renovar su banca en el Congreso, pero aún la Corte Suprema no definió si puede competir o no en las elecciones legislativas. La lista que llevó su nombre se impuso por más de ocho puntos a la nómina de Cambiemos. Con la incertidumbre en torno a la validez de la candidatura a senador de Carlos Menem que tendrá que develar la Corte Suprema de Justicia, la lista que llevó el nombre del ex presidente en las PASO de La Rioja aventajó por más de ocho puntos a la de Cambiemos, liderada por el ex ministro de Defensa Julio Martínez. Menem, de 87 años, busca mantener la banca que lo viene resguardando de las causas, y si bien fue impugnado su nombre permaneció en la boleta al no haber tiempo para modificarla.

Con el 97 por ciento de las mesas escrutadas, la lista del Frente Justicialista Riojano sumaba el 44,62 por cierto, contra 36,13 del candidato de Cambiemos, el ex ministro Martínez. "Este es el triunfo de todos los riojanos", dijo Menem al hablar junto a Luis Beder Herrera, el hombre fuerte del PJ riojano. Menem estuvo acompañado por su hija Zulemita cuando fue a votar y también cuando llegó hasta la residencia de la Gobernación. Martínez, pese a que con su candidatura Cambiemos no pudo ratificar el dominio de 2015, cuando sacudió el tablero en las elecciones riojana celebró porque ve venir una banca para la alianza gobernante, ya que el PJ tiene con sus variantes el dominio de los tres escaños que se renovarán en los comicios que se avecinan en unos meses.. La Cámara Electoral Nacional hizo lugar al pedido de una agrupación de izquierda e impugnó la candidatura de Menem al argumentar que tiene una condena aún no en firme a siete años de prisión y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa de la venta de armas a Croacia y Ecuador. A nivel diputados, el Frente Justicialista también aventajó por nueve puntos a Cambiemos: 43,48 a 32,50 fue la diferencia entre las listas liderada por el justicialista Danilo Flores sobre el empresario PRO Julio Sahad. El kirchnerista Movimiento Norte Grande, por el que la senadora Teresita Luna busca una diputación, sumó arriba de 6 por ciento pero de mantenerse la relación no entraría a la Cámara Baja.

