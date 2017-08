Cristina Kirchner: "Hemos ganado las elecciones con Unidad Ciudadana"

Reci茅n a las 3.44 de la madrugada de este lunes, la ex presidenta Cristina Kirchner sali贸 al escenario montado en el gimnasio del club Arsenal de Sarand铆 y se adjudic贸 el triunfo en las Primarias Abiertas, Simult谩neas y Obligatorias (PASO). La candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana carg贸 con dureza contra el gobierno de Mauricio Macri por lo que calific贸 como una evidente manipulaci贸n de los datos emanados del escrutinio provisorio. "Ten铆a pensado hablar como normalmente pasa en todas las elecciones. Hablar a las 22 horas, a las 23, que es cuando siempre se conocen los resultados, pensaba que iba a tener que darle las gracias a todos los que fueron a cumplir con su deber. Pero nunca, se los juro de coraz贸n, nunca pens茅 que iba a tener que pedirles perd贸n a todos los argentinos por este bochorno que hemos vivido aqu铆 en nuestro pa铆s" dispar贸 la ex presidenta y asegur贸 que "lo que hoy vivimos no lo vi nunca en ninguna elecci贸n". Y sigui贸: "Este montar un show para que salga en el prime time de la televisi贸n como si se tratara de un timbreo o de subirse a un colectivo para simular algo, es sobre todo una ofensa a la democracia y a los ciudadanos que fueron a depositar su voto y que lo menos que se merec铆an era conocer cu谩l era el resultado de las elecciones en la Provincia". Cristina afirm贸 que Unidad Ciudadana fue la fuerza m谩s votada en las PASO y asegur贸 que "este es el primer paso que dimos para construir esta nueva mayor铆a que est谩 necesitando el pueblo argentino y que hoy se expres贸 muy claramente: de cada tres ciudadanos, dos le dijeron 'no al ajuste'. Ese ajuste que lo quieren disfrazar con la palabra cambio o reforma y que todos sabemos que es el m谩s brutal ajuste. Y este es el compromiso, pedirle al gobierno que escuche lo que las urnas han expresado, que cambie el rumbo econ贸mico, que es necesario que escuche porque la realidad tarde o temprano aflora, podr谩 no aparecer en las tapas de los diarios, podr谩 no ser protagonista cotidiano de los programas de televisi贸n, pero la realidad, cuando es tan grave y lacerando, siempre aflora". Y se pregunt贸: "驴Se imaginan si esto hubiera sucedido o algo parecido cuando nostros tuvimos la responsabilidad de gestionar la elecci贸n?" Cristina tambi茅n hizo menci贸n a Milagro Sala, detenida en Jujuy y a Santiago Maldonado, el joven quye permanece desaparecido desde el 1掳 de agosto pasado cuando fue detenido por Gendarmer铆a en medio de la represi贸n al pueblo mapuche. "Presos pol铆ticos y desaparecidos, eso s铆 que nunca me lo hubiese imaginado" dispar贸 la ex mandataria.

Fuente: MinutoUno