Sin marcos Detalles Publicado: Domingo, 13 Agosto 2017 18:14 Visto: 310 Twitter PASO 2017 Ocho fuerzas buscan su lugar para las legislativas de octubre Con las Primarias de este domingo se definir√°n las listas y sus candidatos que pugnar√°n por bancas nacionales, provinciales y municipales. Elecciones PASO 2017. - eldiariodecatamarca.com.ar Las PASO de este domingo presentan en la provincia ocho listas que buscar√°n alcanzar el piso de 1,5% de los votos emitidos para poder participar de las elecciones legislativas de octubre donde se elegir√°n diputados nacionales y provinciales, senadores provinciales y concejales en diferentes distritos. En el caso del oficialismo, los precandidatos para diputados nacionales son el ministro Gustavo Saadi, Silvana Ginocchio y Dante L√≥pez Rodr√≠guez. De esta manera, el sector de la Gobernadora Luc√≠a Corpacci no competir√° en los espacios nacionales donde seguramente terminar√°n siendo los candidatos oficialistas. En el caso de la categor√≠a para diputados provinciales, en el Frente Justicialista para la Victoria se presentan dos listas: la oficial encabezada por el parlamentario Isauro Molina y el sector identificado con el movimiento Mart√≠n Fierro denominado ‚ÄúKirchnerismo para Todos‚ÄĚ que lleva como primer precandidato a Ricardo Rodr√≠guez. Sin embargo, la novedad dentro del corpaccismo se presenta en la categor√≠a concejales capitalinos donde hay un total de nueve precandidatos para ocupar siete bancas. Los principales precandidatos para concejales se cierra en tres nombres: Los j√≥venes Alexis Rizzo, Maximiliano Mascheroni y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Cruz Miranda. Por su parte, el FCS-Cambiemos tendr√° una verdadera contienda electoral este domingo ya que en todas las categor√≠as competir√°n dos sectores a pesar de los intentos de los armadores pol√≠ticos del presidente Mauricio Macri quienes quer√≠an evitar una interna y llegar a octubre con candidatos por consenso. Por un lado, el sector ‚ÄúCambiando Juntos‚ÄĚ que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional y que lleva como precandidato a la c√°mara baja del Congreso al ex gobernador Brizuela del Moral acompa√Īado por la ex barrionuevista Stella Maris Buenader y el dirigente del PRO, Gustavo Cusumano. Como precandidatos a diputados provinciales, el sector lleva a Enrique Cesarini en primer t√©rmino acompa√Īado de viejos conocidos del FCS: Marita Colombo, Rub√©n Herrera y V√≠ctor Luna. En tanto, la lista de concejales se encuentra encabezada por el actual diputado Sim√≥n Hern√°ndez. Al oficialismo del FCS-Cambiemos se enfrenta la lista denominada ‚ÄúJuntos por el Cambio‚ÄĚ que tiene como precandidato a diputado nacional al m√©dico Roberto G√≥mez quien compite junto a Julieta Marcolli y Oscar Mac√≠as. Para la c√°mara baja provincial el sector apost√≥ a j√≥venes que realizan sus primeros pasos en la pol√≠tica y la lista es encabezada por Francisco Monti. Finalmente, en la categor√≠a de concejales el precandidato es el abogado Fernando Navarro. A los dos sectores que intentar√°n polarizar las PASO se suman 6 listas m√°s: - La kirchnerista Unidad Ciudadana que lleva a Nilda Escotor√≠n, Luis Reyes y Roxana Molina como precandidatos a diputados nacionales y al ex intendente de Tinogasta, Hugo ‚ÄúGrillo‚ÄĚ √Āvila como primer precandidato a diputado provincial. - El MAP, sector liderado por el ex gobernador Ram√≥n Saadi que se presenta con Vicente Saadi, Mirtha Busto Di Gi√°como y Antonio Bulgarelli para el Congreso Nacional y Roque Molina para la c√°mara baja provincial. - el Partido Obrero que buscar√° instalar sus precandidatos en las legislativas de octubre: Ariel L√≥pez, Mar√≠a Estela Moreno y Mario Alanis como diputados nacionales y Pedro Saracho como diputado provincial. - La lista Renacer Pol√≠tico con los precandidatos Nancy Stefanoff, Jorge Lascano y Silvina Acosta para diputados nacionales y el m√©dico Mario Vega Ancheta como primer precandidato a diputado provincial. - El GEN que no presenta precandidatos para diputados nacionales y tiene al periodista Jos√© ‚ÄúPepe‚ÄĚ Yunes como primer precandidato a diputado provincial. - El sector UNIR que lleva como precandidatos a diputados nacionales a Timotea Solorza, Jorge Cuello y Juli√°n Barrionuevo y como diputado provincial a Claudio Bustamante.

